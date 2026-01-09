संस्कृती

Panchang 9 January 2026: आजच्या दिवशी अर्गला स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 9 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 9 January 2026:

Panchang 9 January 2026:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 9 January 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:१०

🌞 चंद्रोदय – २३:५८

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:१० ते १९:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४६ ते १५:५८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१० ते २०:४६

⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ०१:०७

⭐ राहु काळ – ११:१८ ते १२:४१

⭐ यमघंट काळ – १५:२५ ते १६:४७

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com