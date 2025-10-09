Panchang 9 October 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर दान करावे

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३०☀ सूर्यास्त – १८:१२🌞 चंद्रोदय – १९:५९⭐ प्रात: संध्या – ०५:१८ ते ०६:३०⭐ सायं संध्या – १८:१२ ते १९:२४⭐ अपराण्हकाळ – १३:३१ ते १५:५१⭐ प्रदोषकाळ – १८:१२ ते २०:३९⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४५⭐ राहु काळ – १३:४८ ते १५:१६⭐ यमघंट काळ – ०६:३० ते ०७:५७ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:२१ ते १३:४८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १३:४८ ते १५:१६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१८ ते १५:०४🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – तृतीया (२६:०९ नं.)चतुर्थीवार – गुरुवारनक्षत्र – भरणी (२२:५६ नं.)कृत्तिकायोग – वज्र (२४:१७ नं. पुढील)सिद्धिकरण – वणीज (१५:२५ नं.) भद्राचंद्र रास – मेष (२८:२९ नं. वृषभ)सूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा १५.२५ ते २६.०९, शिवपार्वती-कार्तिकस्वामी-चंद्र पूजन, यमघंट २२.५६ नं.👉 विशेष- दिवाळीतील 'लक्ष्मीपूजन' नक्की किती तारखेला करावे ? बघा खालील लिंक वर-https://youtube.com/shorts/qbOxSxZJHMU?si=NlmQApHV_Vo824Td👉 शुभाशुभ दिवस - १५:२५ प.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – घोरकष्टोद्धरण श्री दत्त स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, मिथुन, कर्क, तुळ, वृश्चिक, कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.