Panchang 9 October 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर दान करावे

What is the shubh muhurat on 9 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३०

☀ सूर्यास्त – १८:१२

🌞 चंद्रोदय – १९:५९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१८ ते ०६:३०

⭐ सायं संध्या – १८:१२ ते १९:२४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३१ ते १५:५१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१२ ते २०:३९

⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४५

⭐ राहु काळ – १३:४८ ते १५:१६

⭐ यमघंट काळ – ०६:३० ते ०७:५७

