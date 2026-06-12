संस्कृती

Panchang : आजचे पंचांग 12 जून 2026! प्रदोष व्रतासह जाणून शुभ-अशुभ संकेत अन् मुहूर्त

Daily panchang : 12 जून 2026 च्या सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांगानुसार प्रदोष व्रत, राहुकाल, चंद्रबळ, नक्षत्र, योग, शुभ-अशुभ वेळा, उपासना, दान आणि दिवसाचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
Panchang

panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०६

🌞 चंद्रोदय – २७:४६

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:२८

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१६

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – १०:५४ ते १२:३३

⭐ यमघंट काळ – १५:४९ ते १७:२७

Loading content, please wait...
Daily Rashi Bhavishya
Panchang
Zodiac
Predictions
Panchang benefits
daily astrology forecast May 2026