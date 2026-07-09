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आजचे पंचांग ९ जुलै २०२६! गुरुवारचे शुभ मुहूर्त, राहुकाल आणि राशीनुसार चंद्रबळ

Panchang : ९ जुलै २०२६ गुरुवारचे संपूर्ण पंचांग जाणून घ्या. आजचे शुभ मुहूर्त, राहुकाल, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रबळ, सूर्योदय-सूर्यास्त आणि धार्मिक माहिती एका ठिकाणी
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Sakal

Aarti Badadeगौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०७

☀️ सूर्यास्त – १९:११

🌞 चंद्रोदय – २५:३५

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५५ ते ०६:०७

⭐ सायं संध्या – १९:११ ते २०:२३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३४

⭐ प्रदोषकाळ – १९:११ ते २१:२२

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १४:१७ ते १५:५५

⭐ यमघंट काळ – ०६:०७ ते ०७:४५

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