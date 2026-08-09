संस्कृती

आजचे पंचांग ९ ऑगस्ट २०२६! कामिका एकादशीसह जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

Panchang : पंचांग ९ ऑगस्ट २०२६ रविवारचे आजचे पंचांग जाणून घ्या. कामिका एकादशी, द्विपुष्कर योग, राहुकाळ, शुभ-अशुभ वेळा, चंद्रबळ आणि धार्मिक महत्त्वाची माहिती पाहा.
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panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१७

☀️ सूर्यास्त – १९:०१

🌞 चंद्रोदय – २७:२२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७

⭐ सायं संध्या – १९:०१ ते २०:१३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२८

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०१ ते २१:१६

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – १७:२५ ते १९:०१

⭐ यमघंट काळ – १२:३९ ते १४:१४

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