आजचे पंचांग ९ ऑगस्ट २०२६! कामिका एकादशीसह जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१७☀️ सूर्यास्त – १९:०१🌞 चंद्रोदय – २७:२२⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७⭐ सायं संध्या – १९:०१ ते २०:१३⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२८⭐ प्रदोषकाळ – १९:०१ ते २१:१६⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१⭐ राहु काळ – १७:२५ ते १९:०१⭐ यमघंट काळ – १२:३९ ते १४:१४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२८ ते ११:०३ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:०३ ते १२:३९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४६ ते १५:३७⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:५८ ते ११:२२ | १४:१४ ते १६:२८ | १९:०१ ते २०:३१ | २३:३१ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१७ ते ०७:५८ | ११:२२ ते १३:५५ | १६:२८ ते १९:०१ | २०:३१ ते २३:३१🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०२:१८ ते ०९:१७ | ओहोटी: ०९:१७ ते १६:१४ | भरती: १६:१४ ते २१:४९ | ओहोटी: २१:४९ ते २७:२५🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ) १२:१५ नं. केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०८:२१ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – ०८:२१ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – एकादशी (०८:२१ नं.) द्वादशीवार – रविवारनक्षत्र – मृगशीर्ष (१२:१५ नं.) आर्द्रायोग – हर्षण (२४:०१ नं.) वज्रकरण – बालव (०८:२१ नं.) कौलवचंद्र रास – मिथुनसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भागवत कामिका एकादशी, आळंदीयात्रा, श्री नित्यानंद स्वामी पुण्यतिथी (गणेशपुरी),दृश्यमतेन अगस्त्योदयः, द्विपुष्करयोग ०८.२१ ते १२.१५🛑 विशेष👉तुमच्या पत्रिकेमध्ये विशिष्ट २ ग्रहांची युती कोणता विशेष परिणाम घेऊन येते ह्यावरून तुमच्या समस्यांची उत्तरे मिळवणे सोपे जाऊ शकते. उदा. सूर्य-बुध एकत्र आहेत? मग तुम्ही प्रचंड बुद्धिमान होणार, कोट्यधीश होणार, तुम्हाला मोठी सरकारी नोकरी मिळणार, तुम्ही खूप मोठे वक्ते होणार!" अशी मान्यता असते. मात्र ह्या युतीची फळे मिळण्यासाठी काही विशिष्ट निकष पूर्ण होतात की नाही, हे पाहायला विसरून चालत नाही.हे निकष पूर्ण होत नसल्यास पत्रिकेत ही युती असूनही तुम्हाला फलप्राप्ती का होत नाही हा प्रश्न तुम्हाला पडणे साहजिक आहे. जाणून घेऊ या हे निकष कोणते आहेत? आणि पत्रिकेतील प्रत्येक स्थानी ह्या ग्रहांची युती कोणती फळे देते?https://youtube.com/watch?v=zgW4dmqEZ7I&si=lexLecPImWJIhEnw👉 शुभाशुभ दिवस - क्षयतिथी अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , सिंह , कन्या , धनु , मकर — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.