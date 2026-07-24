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आजचे पंचांग 24 जुलै 2026! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

Panchang : 24 जुलै 2026 शुक्रवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजचा राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रबळ आणि धार्मिक दिनविशेष जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – १५:१०

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०० ते ०६:१२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३२

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:२०

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – ११:०३ ते १२:४०

⭐ यमघंट काळ – १५:५४ ते १७:३१

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