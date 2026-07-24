आजचे पंचांग 24 जुलै 2026! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१२☀️ सूर्यास्त – १९:०८🌞 चंद्रोदय – १५:१०⭐ प्रात: संध्या – ०५:०० ते ०६:१२⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३२⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:२०⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – ११:०३ ते १२:४०⭐ यमघंट काळ – १५:५४ ते १७:३१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:४९ ते ०९:२६ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२६ ते ११:०३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:०३ ते ११:०३ | १२:४० ते १३:५७ | १७:३१ ते १८:१६ | २१:२१ ते २३:३४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१२ ते ०७:०३ | १३:५७ ते १७:२४ | १८:१६ ते २१:२१ | २३:३४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १५:१५ ते २०:४६ | ओहोटी: २०:४६ ते २६:१५ | भरती: २६:१५ ते २५-०७-२०२६ ०९:११ | ओहोटी: २५-०७-२०२६ ०९:११ ते २५-०७-२०२६ १६:०८🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ११:३३ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – ११:३३ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – दशमी (११:३३ नं.) एकादशीवार – शुक्रवारनक्षत्र – अनुराधा (अहोरात्र)योग – शुक्ल (२१:५७ नं.) ब्रह्माकरण – गरज (११:३३ नं.) वणीजचंद्र रास – वृश्चिकसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २४.२९ नं., चाक्षुषमन्वादि:, मन्वादि श्राद्ध,आशा-कलश-सोपपदा दशमी (वेदारम्भानध्याय:), श्रीविठ्ठल नवरात्रारंभ, एकादशी श्राद्ध, सर्वार्थसिद्धियोग-रवियोग(अहोरात्र)🛑विशेष👉 पत्रिकेत उच्चेचे ग्रह असूनही त्याचे परिणाम खऱ्या आयुष्यात का दिसत नाहीत? असे जर तुम्हाला वाटत असेल, तर नक्कीच ग्रहांची स्थिती, ग्रहांच्या दशा पाहण्यात गल्लत होऊ शकते. एखादा ग्रह पत्रिकेत असूनही फळ देण्यास असमर्थ आहे का, हे कसे समजते? ग्रहाला बळ देणाऱ्या किंवा त्याचे बळ निष्प्रभ ठरवणाऱ्या दशा कोणत्या? त्यामुळे किती फरक पडतो? अशा विविध प्रश्नाचा उहापोह केला आहे प्रस्तुत व्हिडिओमध्ये पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांनी.सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा:https://youtube.com/watch?v=IxzFG8abW_4&si=WH7kUjRyPYgWv7b4👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – देवी कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे