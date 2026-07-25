संस्कृती

आजचे पंचांग 25 जुलै 2026! देवशयनी एकादशी, चातुर्मासारंभ आणि शुभ मुहूर्त

Panchang : 25 जुलै 2026, शनिवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. देवशयनी एकादशी, चातुर्मासारंभ, तिथी, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, सूर्योदय-सूर्यास्त, उपासना आणि दिनविशेष यांची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१३

☀️ सूर्यास्त – १९:०७

🌞 चंद्रोदय – १६:०३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०१ ते ०६:१३

⭐ सायं संध्या – १९:०७ ते २०:१९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३२

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०७ ते २१:२०

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – ०९:२६ ते ११:०३

⭐ यमघंट काळ – १४:१६ ते १५:५३

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