संस्कृती

Temple Tour 2026 : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला घ्या 'या' 5 मंदिरांचे दर्शन; मोठे संकट होणार दूर, मिळेल यश अन् बनेल धनलाभ योग

Top 5 Sacred Temples to visit in Maharashtra for New Year 2026नव्या वर्षाला आशीर्वाद घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील या 5 मंदिरांचे नक्की घ्या दर्शन; वर्षभरातील संकट होईल दूर, मोठी कामे होतील पूर्ण आणि होईल धनलाभ..
Maharashtra’s prominent temples—Siddhivinayak, Pandharpur, Kolhapur, Shirdi, and Trimbakeshwar—where lakhs of devotees gather to welcome New Year 2026 with prayers.

Maharashtra’s prominent temples—Siddhivinayak, Pandharpur, Kolhapur, Shirdi, and Trimbakeshwar—where lakhs of devotees gather to welcome New Year 2026 with prayers.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

नवी वर्षाची सुरुवात आध्यात्मिक ऊर्जेने आणि सकारात्मकतेने करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही देवस्थानांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 2026 सुरू होताच सुख, समृद्धी आणि प्रगती मिळावी यासाठी पाच मंदिरांचे दर्शन घेणे फलदायी ठरू शकते

Loading content, please wait...
Nashik
money
New year
shirdi
temple
Temples
Pandharpur temple
Mahalaxmi Devi Temple
Ambabai mandir
Happy, successful life
siddhivinayak temple
Happy New Year
New Year Celebration
spiritual awakening

Related Stories

No stories found.