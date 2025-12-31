Temple Tour 2026 : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला घ्या 'या' 5 मंदिरांचे दर्शन; मोठे संकट होणार दूर, मिळेल यश अन् बनेल धनलाभ योग

नवी वर्षाची सुरुवात आध्यात्मिक ऊर्जेने आणि सकारात्मकतेने करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही देवस्थानांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 2026 सुरू होताच सुख, समृद्धी आणि प्रगती मिळावी यासाठी पाच मंदिरांचे दर्शन घेणे फलदायी ठरू शकते.१. श्री सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबईकोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात गणेशाच्या पूजनाने केली जाते. मुंबईतील प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिर हे नवसाला पावणारे मंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला बाप्पाचे दर्शन घेतल्याने कामातील अडथळे दूर होतात आणि वर्षभर कार्यात यश मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. गणपती हा 'विघ्नहर्ता' असल्याने वर्षाची सुरुवात इथून करणे अत्यंत शुभ मानले जाते..Video : तुला मरेपर्यंत मारेन! मुंबईच्या रिक्षा चालकाने महिलेला रात्री धमकावलं..रिक्षा अंगावर घालायला गेला अन्...व्हिडिओ व्हायरल.२. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, पंढरपूरमहाराष्ट्राचे लाडके दैवत म्हणजे पंढरपूरचा विठू माऊली. पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दर्शन घेतल्याने मनाला शांती आणि जीवनात समाधान लाभते. नवीन वर्षात विठ्ठलाच्या चरणी नतमस्तक झाल्याने आत्मिक बळ मिळते आणि कुटुंबावर येणारी संकटे दूर होतात, अशी वारकरी संप्रदायाची धारणा आहे. चंद्रभागेचे स्नान आणि विठ्ठलाचे दर्शन वर्षभरासाठी सकारात्मक ऊर्जा देऊन जाते..Horoscope : उद्यापासून त्रिपुष्कर योगसह बुधादित्य राजयोग; कन्यासह 5 राशींना तिप्पट धनलाभ, नवं वर्ष सुरू होताच 3 मोठी कामं होणार पूर्ण.३. श्री महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापूरआर्थिक सुबत्ता आणि धनलाभासाठी कोल्हापूरची अंबाबाई म्हणजेच श्री महालक्ष्मी मंदिर हे सर्वात महत्त्वाचे शक्तिपीठ आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला आदिशक्तीचे दर्शन घेतल्याने घरात अन्नाची आणि धनाची कमतरता भासत नाही, असे मानले जाते. कठीण कामात यश मिळवण्यासाठी आणि व्यवसायात प्रगती करण्यासाठी या मंदिराला भेट देणे लाभदायक ठरते..National Vegetable : भारताची राष्ट्रीय भाजी कोणती आहे? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही योग्य उत्तर..तुम्ही हे पाहाच.४. श्री साईबाबा मंदिर, शिर्डी'श्रद्धा आणि सबुरी'चा संदेश देणाऱ्या शिर्डीतील श्री साईबाबांच्या मंदिरात दरवर्षी लाखो भक्त दर्शनासाठी येतात. नवीन वर्षात साईंच्या चरणी लीन झाल्याने मनातील भीती दूर होते आणि रखडलेली मोठी कामे मार्गी लागतात. साईबाबांच्या आशीर्वादाने आयुष्यात शिस्त आणि संयम येतो, जो प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.५. श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नाशिकबारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भगवान शंकराचे दर्शन घेतल्याने जीवनातील नकारात्मकता आणि दोष दूर होतात. नाशिक येथील या पवित्र स्थानी दर्शनासाठी गेल्याने मानसिक क्लेश मिटतात आणि येणाऱ्या वर्षात आरोग्याचे सुख लाभते. निसर्गरम्य परिसर आणि अध्यात्म यांचा संगम असल्याने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मनाला उभारी देण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.