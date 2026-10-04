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श्री तुळजाभवानी देवीची मंचकी निद्रा सुरू; १० ऑक्टोबरपर्यंत मिळणार नाही दर्शन! जाणून घ्या 'या' प्रथेमागील नेमकं कारण...

Navratri 2026: जगात तुळजापूरची श्री तुळजाभवानी ही एकमेव 'चलमूर्ती' (Movable Idol) आहे, जी वर्षातून तीन वेळेस पलंगावर विश्रांती घेते...वाचा देवीच्या मंचकी निद्रा 'या' परंपरेमागची कथा...
Navratri 2026: Why Goddess Tuljabhavani Rests on a Silver Bed Before Fighting Mahishasura

Navratri 2026: Why Goddess Tuljabhavani Rests on a Silver Bed Before Fighting Mahishasura

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Tuljabhavani Manchaki Nidra 2026: महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मातेच्या शारदीय नवरात्रोत्सवाला लवकरच सुरुवात होत आहे. यंदा ११ ऑक्टोबर २०२६ ला घटस्थापना होणार असून, त्यापूर्वी ३ ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत आई तुळजाभवानी देवी 'मंचकी निद्रेत' (Palanquin Rest) असणार आहे. या काळात तुळजापूर येथील मंदिरात भाविकांना देवीचे नेहमीप्रमाणे थेट चरणस्पर्श दर्शन घेता येत नाही.

जगात तुळजापूरची श्री तुळजाभवानी ही एकमेव 'चलमूर्ती' (Movable Idol) आहे, जी वर्षातून तीन वेळेस पलंगावर विश्रांती घेते. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही अनोखी परंपरा का पाळली जाते आणि यामागील पौराणिक व धार्मिक महत्त्व काय आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

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