संस्कृती

Tulsi Puajn Diwas 2025: आज तुळशी पूजनाचा खास दिवस! ‘हे’ उपाय केल्यास घरात नांदेल सुख-समृद्धी

Tulsi Pujan Remedies: तुळशीच्या रोपाला हिंदू धर्मात खास महत्व आहे. आज तुळशी पूजन असून पुढील काही खास उपाय केल्यास घरात सुख-समृद्धी लाभेल.
Tulsi Pujan Remedies:

Tulsi Pujan Remedies:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Tulsi Puja for happiness and prosperity: हिंदू धर्मात तुळशीच्या रोपाला खास महत्त्व आहे. इतर देवतांप्रमाणेच या रोपाची पूजा केली जाते. आज तुळशी पूजन दिवस साजरा केला जात आहे. तसेच आज गुरुवार आहे. जो भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी शुभ मानला जातो. भगवान विष्णूंला तुळस प्रिय आहे. या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढते. 

Loading content, please wait...
culture
Plant
Tulsi
Remedies
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com