Tulsi Puajn Diwas 2025: आज तुळशी पूजनाचा खास दिवस! ‘हे’ उपाय केल्यास घरात नांदेल सुख-समृद्धी

Tulsi Puja for happiness and prosperity: हिंदू धर्मात तुळशीच्या रोपाला खास महत्त्व आहे. इतर देवतांप्रमाणेच या रोपाची पूजा केली जाते. आज तुळशी पूजन दिवस साजरा केला जात आहे. तसेच आज गुरुवार आहे. जो भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी शुभ मानला जातो. भगवान विष्णूंला तुळस प्रिय आहे. या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढते. .या वर्षी तुळशीपूजनाचा दिवस गुरुवारी साजरा केला जात आहे. म्हणून, सकाळी स्नान केल्यानंतर, तुम्ही पिवळे कपडे घालू शकता. याव्यतिरिक्त तुळशीची पूजा करा आणि रोपाला तीन किंवा सात वेळा प्रदक्षिणा घाला. या प्रथेमुळे तुम्हाला तुळशीमातेचे तसेच भगवान हरीचे आशीर्वाद मिळतील, तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येईल..नकारात्मक ऊर्जा राहील दूरतुळशीच्या दिवशी, सूर्यास्तानंतर, तुळशीच्या झाडासमोर गायीच्या तुपाने भरलेला दिवा लावावा. असे मानले जाते की यामुळे घरातील नकारात्मकता दूर होण्यास आणि सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह टिकून राहण्यास मदत होते..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातशुभ फळे मिळविण्यासाठी तुळशी पूजनाच्या दिवशी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. 1. स्नान केल्याशिवाय तुळशीला स्पर्श करू नका.2. सूर्यास्तानंतर कधीही तुळशीला पाणी अर्पण करू नका. 3. रविवार, अमावस्येचे दिवस आणि एकादशीला तुळशीला पाणी अर्पण करणे टाळा..तुळशी मंत्र -१. "ओम तुळस्यायी नमः"२. महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।।३. तुळशी गायत्री -ओम तुलसीदेवाय च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमही, तन्नो वृंदा प्रचोदयात्।