दरवर्षी दिवाळी झाली की आपण तुळशीचं लग्न लावतो. तेव्हा तुळशीच्या रोपाला लग्नाचा पोशाख घालून शाळीग्रामासोबत विवाह लावण्याची परंपरा तुम्ही अनेकदा पाहिली असेल. पण एका रोपाचा आणि काळ्या शिळेचा विवाह का केला जातो? शाळीग्रामाला तुळशीची पानेच का अर्पण केली जातात? यामागे केवळ धार्मिक परंपरा नाही, तर वृंदा, जालंधर आणि भगवान विष्णूंशी जोडलेली एक रंजक पौराणिक कथा आहे. जाणून घेऊया तुळशी विवाह आणि शाळीग्राम पूजेमागची ही कथा....वृंदा कोण होती?पौराणिक कथेनुसार, तुळस पूर्वी वृंदा नावाची स्त्री होती. ती राक्षसराज जालंधरची पत्नी आणि भगवान विष्णूची मोठी भक्त होती. आपल्या पतीप्रती तिची पूर्ण निष्ठा होती. वृंदेच्या भक्ती आणि निष्ठेमुळे जालंधरला मोठे सामर्थ्य मिळाले होते. त्यामुळे देवांनाही त्याचा पराभव करणे कठीण झाले होते..भगवान विष्णूंनी जालंधरचे रूप का घेतले?जालंधरचा पराभव करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी जालंधरचे रूप घेतले आणि वृंदेसमोर गेले. वृंदेला सुरुवातीला तो आपला पती असल्याचे वाटले. मात्र, सत्य समजल्यानंतर तिला भगवान विष्णूंनी आपली फसवणूक केल्याचे कळले. यामुळे ती खूप दुःखी आणि संतप्त झाली.वृंदेने भगवान विष्णूंना शिळा होण्याचा शाप दिला. भगवान विष्णूंनी तो शाप स्वीकारला. या कथेनुसार, त्यानंतर त्यांचे शाळीग्राम रूप निर्माण झाले..वृंदा तुळशीचे रोप कशी बनली?वृंदेची भक्ती आणि त्याग पाहून भगवान विष्णूंनी तिला आशीर्वाद दिला. पौराणिक मान्यतेनुसार, वृंदेचे रूप पुढे तुळशीच्या रोपात झाले. भगवान विष्णूंनी तुळशीला आपल्या पूजेत विशेष स्थान दिले. त्यामुळे विष्णू आणि श्रीकृष्णाच्या पूजेत तुळशीची पाने अर्पण करण्याची परंपरा आहे..तुळशीचा विवाह शाळीग्रामासोबत का?वृंदा म्हणजेच तुळस आणि भगवान विष्णूंचे शाळीग्राम रूप यांचे नाते कायम राहावे, म्हणून तुळशी विवाहाची परंपरा सुरू झाली, असे मानले जाते. देवउठणी एकादशीला हा विवाह मोठ्या भक्तिभावाने केला जातो.या दिवशी तुळशीला सजवले जाते, शाळीग्रामाची पूजा केली जाते आणि लग्नाप्रमाणे विविध विधी केले जातात. त्यामुळे तुळशी विवाह हा केवळ धार्मिक विधी नसून भक्ती, त्याग आणि तुळस-विष्णूच्या पवित्र नात्याचे प्रतीक मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.