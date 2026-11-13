Tulsi Vivah 2026: तुळशी विवाहापासून सुरू होणार लग्नसराई! जाणून घ्या २०२६ मधील तारीख आणि शुभ मुहूर्त

DEV UTHANI EKADASHI AND TULSI VIVAH 2026: दिवाळी संपली की लगेच सगळ्यांना वेध लागतात ते तुळशीच्या लग्नाचे.दरवर्षी कार्तिक महिन्यात तुळशीचं भगवान विष्णुशी लग्न लावण्याची प्रथा आहे. यालाच आपण तुळशी विवाह म्हणतो. या लग्नाचे मुहूर्त जवळपास आठवडाभर असतात, त्यामुळे रोज घराघरांमध्ये तुळशी वृंदावन सजवून, विधिवत पूजा करून आणि मंगलाष्टकांच्या गजरात हा विवाह पार पडताना दिसतो. यंदा म्हणजेच २०२६ मध्ये तुळशी विवाह कोणत्या दिवशी साजरा केला जाणार आहे? पूजेसाठी कोणती वेळ शुभ आहे? जाणून घेऊया सविस्तर माहिती..तुळशी विवाह हिंदू धर्मात तुळशीला आयुर्वेदिक, धार्मिक नाही तर आध्यात्मिकदृष्ट्याही महत्त्व आहे. तुळशी विवाह हा हिंदू धर्मातील महत्त्वाच्या धार्मिक उत्सवांपैकी एक आहे. या दिवसापासून चातुर्मासाची सांगता झाल्याचे मानले जाते आणि विवाह, गृहप्रवेश यांसारख्या शुभ कार्यांना पुन्हा सुरुवात होते. त्यामुळे भाविकांसाठी या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे तुळशी विवाहाची तारीख आणि मुहूर्त यासोबतच या सोहळ्याशी संबंधित धार्मिक मान्यता आणि पौराणिक कथा जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे..तुळशी विवाह २०२६पंचांगानुसार, २१ नोव्हेंबर २०२६, शनिवारी कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथी असल्याने तुळशी माता आणि भगवान शालिग्राम यांचा विवाह लावला जाईल. हा तुळशी विवाहाचा मुख्य दिवस मानला जाईल.तुळशी विवाह: २१ नोव्हेंबर २०२६, शनिवारतिथी: कार्तिक शुक्ल द्वादशीद्वादशी तिथी प्रारंभ: २१ नोव्हेंबर, सकाळी ६:३२ वाजताद्वादशी तिथी समाप्ती: २२ नोव्हेंबर, पहाटे ४:५७ वाजतादेवउठणी एकादशी: २० नोव्हेंबर २०२६, शुक्रवार.तुळशी विवाह २०२६ शुभ मुहूर्तपूजेचा शुभ मुहूर्त:तारीख : २१ नोव्हेंबर २०२६, शनिवारवेळ : सायंकाळी ५:५९ ते रात्री ८:३३सूर्यास्त : सायंकाळी ५:५९.तुळशी विवाहाची पौराणिक कथा काय आहे?तुळशी विवाहामागे वृंदा आणि भगवान विष्णू यांच्याशी संबंधित एक प्रचलित पौराणिक कथा सांगितली जाते.कथेनुसार, वृंदा ही अत्यंत धार्मिक आणि भगवान विष्णूंची निस्सीम भक्त होती. तिचा विवाह जालंधर नावाच्या असुराशी झाला होता. वृंदेच्या पतिव्रतेच्या प्रभावामुळे जालंधराला मोठे सामर्थ्य प्राप्त झाले होते. त्यामुळे त्याच्याशी युद्ध करून त्याचा पराभव करणे देवतांसाठी कठीण झाले होते..जालंधराच्या वाढत्या अत्याचारांमुळे त्रस्त झालेल्या देवतांनी भगवान विष्णूंकडे मदतीची याचना केली. त्यावेळी जालंधराचा पराभव करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी त्याचे रूप धारण केल्याचे कथेत सांगितले जाते. या घटनेमुळे वृंदेचे पातिव्रत्य भंग झाले आणि भगवान शिवांनी जालंधराचा वध केला.आपल्यासोबत घडलेली घटना समजल्यानंतर वृंदा अत्यंत दुःखी झाली. तिने भगवान विष्णूंना पाषाणरूप होण्याचा शाप दिला. त्यानंतर भगवान विष्णू शालिग्राम शिळेच्या रूपात प्रकट झाले. वृंदेने आपला देह त्यागल्यानंतर तिचा जन्म तुळशीच्या रोपाच्या स्वरूपात झाला, अशी धार्मिक मान्यता आहे..भगवान विष्णूंनी वृंदेला तुळशीच्या रूपात पूजनीय स्थान दिले. तसेच आपल्या पूजेमध्ये तुळशीला विशेष महत्त्व असेल आणि शालिग्रामासोबत तिचा विवाह केला जाईल, असे वरदान दिले. या पौराणिक प्रसंगाच्या स्मरणार्थ तुळशी विवाह साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली, असे मानले जाते..तुळशी विवाहानंतरच विवाहसोहळ्यांना सुरुवात का होते?हिंदू धर्मातील धार्मिक मान्यतेनुसार, आषाढ महिन्यातील देवशयनी एकादशीपासून भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात. या दिवसापासून चातुर्मास सुरू होतो. चातुर्मासाच्या काळात विवाह, मुंज आणि इतर काही मंगल कार्ये करण्याचे टाळले जाते.यानंतर कार्तिक महिन्यातील देवउठणी एकादशीला भगवान विष्णू योगनिद्रेतून जागे होतात, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे या दिवसाला देवउठणी एकादशी असे म्हटले जाते. त्यानंतर तुळशी विवाहाचा सोहळा साजरा केला जातो..तुळशी विवाहानंतर चातुर्मासाची समाप्ती झाल्याचे मानून विवाहसोहळे, गृहप्रवेश आणि इतर शुभ कार्यांसाठी पुन्हा मुहूर्त पाहण्यास सुरुवात होते. याच कारणामुळे तुळशी विवाहाला धार्मिक आणि सामाजिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.