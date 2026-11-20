REMEDIES FOR EARLY MARRIAGE ON TULSI VIVAH: हिंदू धर्मात देवउठनी एकादशी आणि तुळशी विवाह या दोन्ही दिवसांना विशेष महत्त्व आहे. कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला देवउठनी एकादशी साजरी केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी भगवान विष्णू चार महिन्यांच्या योगनिद्रेतून जागे होतात. यानंतर सर्व शुभ कार्यांना सुरुवात होते. याच दिवशी तुळशी विवाहही मोठ्या भक्तिभावाने साजरा केला जातो..ज्योतिषशास्त्रानुसार, ज्या लोकांच्या लग्नात वारंवार अडथळे येत आहेत, लग्नासाठी योग्य स्थळ मिळत नाही किंवा मनासारखा जोडीदार मिळण्यात अडचणी येत आहेत, अशा लोकांसाठी हा दिवस विशेष शुभ मानला जातो. या दिवशी काही धार्मिक उपाय केल्याने विवाहातील अडचणी दूर होण्यास मदत होते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. चला तर जाणून घेऊया हे उपाय....Tulsi Vivah 2026: तुळशी विवाहापासून सुरू होणार लग्नसराई! जाणून घ्या २०२६ मधील तारीख आणि शुभ मुहूर्त.लवकर लग्न होण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय१. तुळशी विवाहात कन्यादानाचा संकल्प कराजर तुमच्या मुलीच्या लग्नात वारंवार अडचणी येत असतील किंवा योग्य वर मिळत नसेल, तर तुळशी विवाहाच्या दिवशी तुळशी मातेचे कन्यादान करण्याचा संकल्प करा. तुळशी विवाहाचे सर्व विधी श्रद्धेने पूर्ण करा. यामुळे विवाहातील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे..२. भगवान विष्णू आणि लक्ष्मी मातेला हळद अर्पण करादेवउठनी एकादशीच्या दिवशी सकाळी स्नान करून भगवान विष्णू आणि लक्ष्मी मातेच्या मंदिरात जा. भगवान विष्णूंना हळद किंवा पिवळ्या चंदनाचा टिळा लावा. तसेच लक्ष्मी मातेला सौभाग्याच्या वस्तू अर्पण करा. त्यानंतर मनापासून प्रार्थना करून लवकर लग्न जुळावे आणि योग्य जोडीदार मिळावा, अशी इच्छा व्यक्त करा.३. तुळशीच्या रोपाला लाल मौली बांधातुळशी विवाहाच्या दिवशी तुळशीच्या रोपाला लाल रंगाची ओढणी किंवा चुनरी अर्पण करा. त्यानंतर तुळशीच्या कुंडीला किंवा खोडाला लाल मौली (कलावा) ११ वेळा गुंडाळा. तुळशीसमोर शुद्ध तुपाचा दिवा लावा आणि मनातील इच्छा व्यक्त करा. यामुळे कुंडलीतील ग्रहदोषांचा प्रभाव कमी होतो, अशी मान्यता आहे..Devuthani Ekadashi Do's & Don'ts: देवउठणी एकादशीला चुकूनही करू नका 'या' ६ चुका; व्रत करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवा महत्त्वाचे नियम!.४. पिंपळाच्या झाडाखाली दिवे लावादेवउठनी एकादशीच्या संध्याकाळी जवळच्या मंदिरात जाऊन पिंपळाच्या झाडाखाली तुपाचे ७ दिवे लावा. त्यानंतर झाडाभोवती ७ वेळा प्रदक्षिणा घाला. असे केल्याने विवाहात गुरु ग्रहामुळे येणारे अडथळे दूर होतात, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे.५. भगवान विष्णूंना पिवळ्या वस्तू अर्पण करामनासारखा जोडीदार मिळावा आणि विवाह लवकर जुळावा यासाठी या दिवशी भगवान विष्णूंना पिवळे कपडे, पिवळी फुले आणि बेसनाचे लाडू अर्पण करा. पूजा झाल्यानंतर प्रसाद मुलींना किंवा गरजू व्यक्तींना वाटा..देवउठनी एकादशी आणि तुळशी विवाहाच्या दिवशी ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवाकोणताही धार्मिक उपाय करताना मनात श्रद्धा आणि सकारात्मक विचार ठेवा.या दिवशी घरात वादविवाद किंवा भांडणे टाळा आणि घरातील स्वच्छता राखा.एकादशीच्या दिवशी तुळशीची पाने तोडू नयेत, अशी धार्मिक मान्यता आहे. त्यामुळे पूजेसाठी लागणारी पाने आदल्या दिवशीच काढून ठेवावीत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.