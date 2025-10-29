Tulsi Ganesha Curse Story: तुळशी मातेला श्रीगणेशाने का दिला होता श्राप? जाणून घ्या पौराणिक कथा

Why Tulsi is Avoided in Ganesh Worship: प्रत्येक वर्षी दिवाळीनंतर महाराष्ट्रात तुळशी विवाह मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या द्वादशीला तुळशी विवाह करण्याची परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी भगवान विष्णू चातुर्मासातील योगनिद्रेतून जागृत होतात आणि शुभकार्यांची सुरुवात होते. तुळशी विवाहाच्या दिवशी तुळशीच्या रोपाचे भगवान विष्णूच्या शालिग्राम रूपाशी म्हणजेच कृष्ण किंवा विष्णू यांच्याशी लग्न लावले जाते. त्यानंतर इतर शुभकार्य आणि विशेषतः लग्नाचे मुहूर्त सुरू होतात..हिंदू धर्मात तुळशीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तिला पवित्र आणि आदरणीय मानले जाते. परंतु गणपतीच्या पूजेत तुळशीचा वापर कधीच केला जात नाही. यामागे एक रोचक पौराणिक कथा आहे. ती काय आहे ते जाणून घेऊया..पौराणिक कथेनुसार, एके दिवशी तुळशी मातेच्या मनात श्रीगणेशाशी विवाह करण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली. तेव्हा आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी त्या थेट गणपतीकडे गेल्या आणि त्यांच्याशी विवाह करण्याची विनंती केली. पण, श्रीगणेशाने मात्र तुळशी मातेचा प्रस्ताव असतीशय नम्रपणाने नाकारला. हे ऐकून तुलशी मातेचा मनोमन अपमान झाला आणि तिने चिडून गणपतीला श्राप दिला कि त्याचे दोन विवाह होतील..यावर गणपती देखील चिडला आणि त्याने देखील तुलशी मातेला श्राप दिला." तुझा विवाह एका राक्षसाशी होईल." या श्रापामुळेच पुढे तुळशी मातेचा विवाह राक्षस कुळातील दानवराज जलंधराशी झाला..मात्र गणेशाला श्राप दिल्यानंतर तुळशी मातेला आपण काय केले याची जाणीव झाली. तिने गणपतीची माफी मागितली आणि झालेला पश्चात्ताप व्यक्त केला. तेव्हा गणपतीचाही राग शांत झाला आणि म्हणाले की यापुढे तुला वनस्पतीचे रूप धारण होईल आणि लोक तुझी रोज पूजा करतील. तसेच तुझ्या पानांचा उपयोग धार्मिक आणि शुभ कार्यांत केला जाईल. मात्र, माझ्या पूजेत तुला स्थान मिळणार नाही..याचमुळे आजही गणेश पूजेत तुळशीचा वापर केला जात नाही. पण इतर सर्व देवतांच्या पूजेत तुळशीचे विशेष महत्त्व आहे. ती श्रद्धा, शुद्धता आणि भक्तीचे प्रतीक मानली जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.