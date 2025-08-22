Varaha Jayanti 2025: यंदा कधी आहे वराह जयंती? जाणून घ्या तारीख, पूजा विधी आणि विष्णूंच्या तिसऱ्या अवताराची पौराणिक कथा

Varaha Jayanti Pooja Vidhi: भगवान विष्णूंच्या दहा अवतारांपैकी वराह अवताराला खास स्थान आहे. हिंदू पंचांगानुसार भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथीला ही वराह जयंती साजरी केली जाते.या दिवशी भक्त मनापासून भगवान विष्णूंची पूजा करून आयुष्यात सुख, शांती आणि समृद्धीची कामना करतात. ही जयंती फक्त धार्मिक विधींशी जोडलेली नसून, तिच्यामागे एक प्रेरणादायी कथा आहे जी आपल्याला आठवण करून देते की अन्याय आणि अधर्म कितीही बलवान असले तरी शेवटी सत्य आणि धर्माचाच विजय होतो..वराह जयंती सत्य युगात भगवान विष्णूने वराह रूप धारण केलं होतं. या रूपाचा जन्मदिवस म्हणून वराह जयंती साजरी केली जाते. पृथ्वीला अधर्म आणि दुष्ट शक्तींच्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी आणि ब्रह्मांडातील संतुलन पुन्हा प्रस्थतापित करण्यासाठी सत्य युगात भगवान विष्णूंनी वराह रूप धारण केलं होतं..वराह जयंती 2025 तारीख व वेळयंदा वराह जयंती 26 ऑगस्ट रोजी साजरी केली जाणार आहे. तसेच या दिवशी तृतीया तिथी असल्याने ही तिथी 25 ऑगस्ट रोजी दुपारी 02.02 वाजता सुरु होऊन 26 ऑगस्ट रोजी 15.24 वाजता संपणार आहे. त्यामुळे वराह जयंती साजरी करण्याचा मुहूर्त दुपारी 01.36 - 04.04 वाजेपर्यंत आहे..काय आहे वराह जयंतीची कहाणी?हिंदू धर्मग्रंथांनुसार, हिरण्याक्ष नावाच्या राक्षसाने पृथ्वीवर कब्जा करून तिला रसातळात खोल लपवून ठेवले होते. त्या संकटातून पृथ्वीची सुटका करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी वराह अवतार धारण केला. या रूपात त्यांनी प्रचंड शक्तीने हिरण्याक्षाशी युद्ध केले आणि अखेर त्याचा पराभव करून त्याचा वध केला. त्यानंतर भगवान वराहांनी आपल्या विशाल दातांवर पृथ्वी उचलून तिला पुन्हा विश्वातील योग्य स्थानी प्रतिष्ठित केले..वराह जयंती पूजा-विधीवराह जयंतीच्या दिवशी भक्त उपवास करतात आणि घरगुती तसेच मंदिरांमध्ये विशेष पूजा आयोजित केली जाते.भगवान विष्णूंना फुले, तुळशीपत्र, मिठाई आणि अगरबत्ती अर्पण करून त्यांची आराधना केली जाते.या दिवशी विष्णू सहस्रनामाचे पठण करणे आणि वराह अवताराची कथा ऐकणे अत्यंत शुभ मानले जाते.विष्णूला अर्पित मंदिरे या दिवशी विशेष पूजाविधी, कीर्तन आणि भजनांनी भक्तिमय वातावरण निर्माण करतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.