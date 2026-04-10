Varuthini Ekadashi 2026 : 10 हजार वर्षांच्या तपश्चर्येचे फळ देणारे व्रत; जाणून घ्या तिथी, मुहूर्त अन् उपाय!

Varuthini Ekadashi 2026 Date Muhurat : हिंदू धर्मशास्त्रात एकादशीच्या व्रताला अत्यंत पवित्र मानले जाते. कृष्ण पक्ष हा वैशाख महिन्यात येतो व त्यालाच 'वरुथिनी एकादशी' म्हणून ओळखली जाते. यावर्षी ही एकादशी सोमवार, १३ एप्रिल २०२६ रोजी व्रत पाळले जाणार आहे. पण 'वरुथिनी' म्हणजे नक्की काय? तर या शब्दाचा अर्थ 'संरक्षण करणारी' असा होतो, त्यामुळे असे मानले जाते हे व्रत करणारे भक्त संकटांपासून दूर राहतात. .शुभ मुहूर्त आणि तिथीपंचांगानुसार, शुभ मुहूर्त आणि तिथी जाणून घेऊ. वैशाख कृष्ण एकादशी तिथी सोमवार, १३ एप्रिल रोजी उदय तिथीनुसार साजरी होणार आहे. एकादशीची सुरवात १२ एप्रिलच्या मध्यरात्री १:१६ वाजता सुरू होणार असून समाप्ती ही १३ एप्रिलच्या मध्यरात्री १:०८ वाजता होईल. तसेच, व्रत सोडण्याची वेळ १४ एप्रिल सकाळी ६:५४ ते ८:३१ च्या दरम्यान आहे..वरुथिनी एकादशीचे पौराणिक महत्त्वज्योतिषशास्त्र आणि पौराणिक कथांनुसार, भगवान श्रीकृष्णांनी या एकादशीचे महत्व धर्मराज युधिष्ठिराला सांगितले होते. हे व्रत केल्याने 10 हजार वर्ष कठोर तपस्या केल्यानंतर जे फळ मिळते तेवढ्याच बरोबरीचे फळ या व्रतामुळे मिळते..कुरुक्षेत्रावर सूर्यग्रहणाच्या वेळी सुवर्णदान केल्याने जे पुण्य मिळते, तेच पुण्य केवळ वरुथिनी एकादशीच्या उपवासाने प्राप्त होते, असे मानले जाते. या व्रतामुळे सौभाग्य प्राप्त होते व जेवढे पाप झाले असतील ते माफ होतात..भगवान विष्णूंच्या कृपेसाठी उपायज्योतिषतज्ज्ञांच्या मते, या दिवशी असे काही विशेष उपाय केल्याने आर्थिक आणि मानसिक अडचणी दूर होतात. त्यासाठी विष्णूंच्या मूर्तीवर किंवा दक्षिणावर्ती शंखात पाणी आणि थोडे केशर टाकून अभिषेक करावा. .संध्याकाळी तुळशीजवळ शुद्ध तुपाचा दिवा लावून 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्राचा जप करावा. तसेच पिंपळाला जल अर्पण केल्याने पितृदोष दूर होण्यास मदत होते. या दिवशी अन्नदान आणि वस्त्रदान करणे पुण्याचे मानले जाते. ऋतु बघून गरजू लोकांना ज्याची खूप गरज आहे. जसे की, छत्री, थंड पाण्यासाठी माठ असे दान करावे..या दिवशी आहार हा सात्त्विक असावा. कांदा, लसूण किंवा मसूर डाळ खाणे टाळावे. भक्तांनी पूर्ण दिवस नामस्मरण आणि ईश्वर भक्तीत घालवल्यास अक्षय पुण्य प्राप्त होते.