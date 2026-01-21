Office Bag Vastu Tips: तुम्हीही ऑफिस बॅगमध्ये 'या' वस्तू ठेवताय? कामात येऊ शकतात समस्या

what not to keep in office bag according to vastu shastra: ऑफिस बॅग ही फक्त महत्त्वाची कागदपत्रे आणि सामान साठवण्याची जागा नाही. वास्तुशास्त्रानुसार, त्याचा आपल्या कार्यक्षमतेवर, विचारसरणीवर आणि व्यावसायिक वाढीवर थेट परिणाम होतो. अनेकदा, लोक नकळत त्यांच्या बॅगमध्ये अशा वस्तू पॅक करतात, ज्या त्यांना क्वचितच वापरल्या जातात किंवा ज्याची त्यांना आता गरज नसते.कालांतराने, ही गोंधळ नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करू लागते. ज्यामुळे कामात व्यत्यय येऊ शकतो, मानसिक अस्वस्थता येऊ शकते आणि निर्णय घेण्यामध्ये अनिर्णय येऊ शकतो. वास्तुशास्त्रात दैनंदिन वस्तूंशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत, ज्यांचा अवलंब केल्याने आपले जीवन अधिक संतुलित होऊ शकते. आपल्या ऑफिस बॅगमध्ये कोणत्या वस्तू ठेवणे टाळले पाहिजे हे जाणून घेऊया. .बॅगची स्वच्छतातुमची ऑफिस बॅग नेहमी स्वच्छ ठेवा. जुनी आणि निरुपयोगी बिले, पावत्या किंवा न वापरलेली कागदपत्रे बॅगेत ठेवू नका. अशा कागदपत्रांमुळे मानसिक गोंधळ वाढतो आणि एकाग्रतेवर परिणाम होतो. बॅगेत तीक्ष्ण किंवा टोकदार वस्तू ठेवू नका, कारण यामुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते..तीक्ष्ण वस्तूजर तीक्ष्ण वस्तू ठेवणे आवश्यक असेल तर त्या वेगळ्या कव्हर किंवा थैलीत सुरक्षित ठेवा. जास्त भरलेली बॅग व्यावसायिक वाढीला अडथळा आणू शकते. अव्यवस्थित बॅगेमुळे, लहान कामांमध्येही अडथळा येतो..Basant Panchai 2026: वसंत पंचमीला 'या' राशींच्या लोकांची नशीब चमकतांना दिसेल अन् नोकरीत मिळेल यश.पुढील गोष्टींकडे द्या लक्षतुमची ऑफिस बॅग वेळोवेळी रिकामी करा आणि ती पूर्णपणे स्वच्छ करा. तुटलेले पेन तुमच्या बॅगेत ठेवणे टाळा. खराब चार्जर, निरुपयोगी हेडफोन किंवा काम न करणारे गॅझेट ताबडतोब काढून टाका..अशा गोष्टी ऊर्जा कमकुवत करतात आणि ताण वाढवतात. वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वस्तू वेगळ्या पाउचमध्ये ठेवा. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही या गोष्टी ऑफिसच्या ड्रॉवरमध्ये सुरक्षित ठेवू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.