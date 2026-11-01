Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजावर कोणते 'तोरण' लावणे ठरते अत्यंत शुभ?वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य नियम!

Vastu Shastra: वास्तुशास्त्रामध्ये घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला अत्यंत महत्त्व दिले गेले आहे. मुख्य दरवाज्यातूनच घरात सकारात्मक किंवा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करत असते. म्हणूनच कोणत्याही सणाला, उत्सवाला किंवा शुभ प्रसंगी घराच्या मुख्य दरवाज्याला तोरण लावण्याची आपल्याकडे प्राचीन परंपरा आहे. तोरण हे सुख, समृद्धी आणि शुभतेचे प्रतीक मानले जाते.पण, मुख्य दरवाज्यावर तोरण लावताना ते कोणत्या साहित्यापासून बनलेले असावे आणि त्याचे कोणते वास्तु नियम पाळावेत, हे माहीत असणे अत्यंत गरजेचे आहे. वास्तुशास्त्रानुसार मुख्य द्वारावर तोरण लावण्यासाठी काही खास नियम आणि टिप्स खालीलप्रमाणे आहेत- .आंब्याच्या ताज्या पानांचे तोरण (Mango Leaves Toran)संस्कृतीमध्ये आंब्याच्या पानांना विशेष पवित्र मानले जाते. कोणत्याही धार्मिक अनुष्ठानात किंवा पूजेत आंब्याच्या पानांचा वापर आवर्जून केला जातो. वास्तुशास्त्रानुसार, घराच्या मुख्य दरवाजावर आंब्याच्या ताज्या पानांचे तोरण लावल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जेचा ओघ कायम राहतो. यामुळे घरातील वातावरण नेहमी आनंदी आणि मंगलमय राहण्यास मदत होते..Vastu Tips: किचनच्या ओट्यावर कधीही ठेवू नका 'या' ४ गोष्टी; स्वयंपाकघरातील चुकांमुळे वाढेल दारिद्र्य! जाणून घ्या वास्तुनियम....अशोक पानांचे तोरण (Ashoka Leaves Toran)आंब्याच्या पानांप्रमाणेच अशोक वृक्षाच्या पानांचे तोरण लावणे देखील तितकेच शुभ मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार अशोक पत्र नकारात्मकतेला दूर ठेवते. तुमच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची शोभा वाढवण्यासाठी आणि घरात सुख-समृद्धी नांदण्यासाठी तुम्ही सणाच्या दिवशी किंवा शुभ प्रसंगी अशोकाच्या पानांपासून तयार केलेले तोरण नक्की लावू शकता..कवडी आणि शिंपल्यापासून बनवलेले तोरणजर तुम्हाला वारंवार सुकलेली पाने बदलणे शक्य नसेल आणि दीर्घकाळ टिकेल असे शोभेचे तोरण हवे असेल, तर तुम्ही कवडी, शिंपले किंवा मोत्यांपासून तयार केलेले तोरण निवडू शकता. धर्मात कवडीला माता लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते, कारण ती संपत्तीचे प्रतिनिधित्व करते. मुख्य द्वारावर कवडी किंवा शिंपल्याचे तोरण लावल्याने घराजवळ नकारात्मक ऊर्जा येत नाही आणि संपत्तीचे आगमन होण्यास मदत होते..तोरण लावताना लक्षात ठेवायच्या महत्त्वाच्या वास्तु टिप्स:तुटलेले किंवा मळलेले तोरण टाळा: वास्तु नियमांनुसार मुख्य दरवाज्यावर कधीही खंडित झालेले, तुटलेले किंवा मळलेले तोरण लावू नये. तोरण हे घरात राहणाऱ्या लोकांच्या ऊर्जेला एकत्र बांधून ठेवण्याचे काम करते, त्यामुळे ते नेहमी स्वच्छ असावे.सुकलेली पाने लगेच बदला: जर तुम्ही दारावर आंब्याची किंवा अशोकची ताजी पाने लावली असतील, तर ती सुकल्यानंतर किंवा कोमेजल्यानंतर तिथेच लटकवून ठेवू नका. पाने सुकल्याबरोबर ती बदलून नवीन ताजी पाने लावावीत. मुख्य दरवाज्यावर सुकलेला किंवा मळलेला हार लावल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: करिअरमध्ये मोठी रिस्क घ्यायला घाबरत नाहीत 'या' मूलांकाचे लोक; नवीन स्किल्स शिकण्यात असतात नंबर वन! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.