Vastu Tips : घरात ज्या खोलीत झोपता तिथं चुकूनही ठेऊ नका 'या' ३ वस्तू; नाहीतर होईल पैशांची अडचण, सतत घडू लागतील नकारात्मक गोष्टी

Vastu Shastra Advice : वास्तुशास्त्रानुसार बेडरूम ही केवळ झोपण्याची जागा नसून ती आपल्या जीवनात सुख, शांतीचे केंद्र असते. जर या खोलीत सकारात्मक ऊर्जा असेल, तर घरामध्ये लक्ष्मीचा वास राहतो आणि पती-पत्नीमधील संबंध मधुर राहतात. परंतु अनेकदा आपण नकळत काही अशा वस्तू बेडरूममध्ये ठेवतो, ज्यामुळे घरातील ऊर्जेचा समतोल बिघडतो. यामुळे केवळ मानसिक शांतता भंग पावत नाही तर आर्थिक चणचण आणि प्रगतीत अडथळे येऊ लागतात. म्हणूनच सुख-समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी बेडरूममधून काही ठराविक वस्तू तातडीने बाहेर काढणे अत्यंत आवश्यक असते..पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बेडरूममध्ये कधीही बंद पडलेली घड्याळे किंवा तुटलेले आरसे ठेवू नका. वास्तुशास्त्रानुसार, बंद पडलेले घड्याळ हे तुमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करण्याचे प्रतीक मानले जाते ज्यामुळे जीवनात स्तब्धता येते आणि नशिबाची साथ मिळणे बंद होते. तसेच तुटलेला आरसा किंवा काच घरात नकारात्मक ऊर्जा पसरवते आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करते. अशा वस्तू बेडरूममध्ये असल्यास मानसिक तणाव वाढतो आणि पैशांची आवक थांबून विनाकारण खर्च वाढू लागतात..दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या पलंगाखाली किंवा बेडच्या आत कधीही कचरा, भंगार किंवा जुने लोखंडी सामान साठवून ठेवू नका. अनेक लोक बेडच्या खाली जागा आहे म्हणून तिथे जुनी भांडी, चपला किंवा बिघडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ठेवतात. वास्तुच्या दृष्टीने हे अत्यंत अशुभ मानले जाते. बेडखाली साठवलेला हा कचरा रात्री झोपताना तुमच्या मनावर नकारात्मक परिणाम करतो, ज्यामुळे निद्रानाशाचा त्रास होऊ शकतो. इतकेच नाही तर यामुळे घरात 'दरिद्रता' येते आणि सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पैशांची अडचण भासत राहते..तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बेडरूममध्ये काटेरी वनस्पती किंवा हिंसक प्राण्यांची चित्रे चुकूनही लावू नका. कॅक्टससारखी काटेरी झाडे किंवा शिकार करतानाचे वाघ-सिंह, रडणारी व्यक्ती किंवा युद्धाचे प्रसंग दर्शवणारी चित्रे मनात भीती आणि चिडचिड निर्माण करतात. अशा चित्रांमुळे पती-पत्नीमध्ये विनाकारण वादविवाद होतात आणि घरातील आनंदी वातावरण नष्ट होते. आर्थिक प्रगतीसाठी बेडरूममध्ये नेहमी प्रसन्न वाटणारी फुले, धावत्या घोड्यांचे किंवा निसर्गाची सुंदर चित्रे लावणे अधिक लाभदायक ठरते.