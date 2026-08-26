Vastu Shastra: झाडू ठेवण्याचीही असते योग्य दिशा? वास्तुशास्त्रातील ‘हा’ नियम जाणून घ्या

Vastu Shastra: घराची स्वच्छता करण्यासाठी झाडूचा वापर केला जातो. मात्र वास्तुशास्त्रानुसार झाडू कुठे आणि कसा ठेवला जातो, यालाही विशेष महत्त्व दिलं जातं. झाडू योग्य दिशेला ठेवल्यास घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर राहण्यास मदत होते आणि आर्थिक अडचणी टाळता येतात, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे झाडू ठेवताना वास्तुशास्त्रातील काही नियम लक्षात ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो..झाडू कोणत्या दिशेला ठेवावा?वास्तुशास्त्रानुसार घरात झाडू ठेवण्यासाठी दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशा योग्य मानली जाते. या दिशेला झाडू ठेवल्यास घरातील नकारात्मक ऊर्जा कमी होते, अशी वास्तुशास्त्रातील मान्यता आहे.‘या’ दिशेला झाडू ठेवणं टाळावास्तुशास्त्रानुसार ईशान्य आणि उत्तर दिशा झाडू ठेवण्यासाठी योग्य मानल्या जात नाहीत. उत्तर दिशा ही कुबेराची, तर ईशान्य दिशा शुभ मानली जाते. त्यामुळे या ठिकाणी झाडू ठेवल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, अशी मान्यता आहे..SC on Abusive Language: महत्त्वाचा खुलासा! शिवी देणे गुन्हा आहे का? IPC लागू होतो का? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले कायदेशीर नियम....स्वयंपाकघरात झाडू ठेवू नकाघरातील स्वयंपाकघरात, विशेषतः ज्या ठिकाणी अन्नधान्य किंवा खाद्यपदार्थ ठेवले जातात, तिथे झाडू ठेवणं टाळावं. यामुळे घरातील अन्नाची बरकत कमी होते आणि आरोग्यावरही परिणाम होतो, असं वास्तुशास्त्रात सांगितलं जातं.झाडू उभा न ठेवता आडवा ठेवाझाडू नेहमी आडवा ठेवावा, असा वास्तुशास्त्रातील नियम सांगितला जातो. झाडू उभा करून ठेवल्यास घरात वाद-विवाद आणि आर्थिक अडचणी वाढू शकतात, अशी मान्यता आहे..झाडू उघड्यावर ठेवू नकाझाडू घराच्या मुख्य दरवाजासमोर किंवा सहज नजरेस पडेल अशा ठिकाणी ठेवणं टाळावं. तो शक्यतो नजरेआड आणि व्यवस्थित जागी ठेवावा, असा सल्ला दिला जातो.झाडूला पाय लावणं अशुभ मानलं जातंवास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार झाडूला जाणीवपूर्वक किंवा चुकून पाय लावणं टाळावं. झाडूला माता लक्ष्मीशी जोडलं जात असल्याने त्याचा अनादर करणं अशुभ मानलं जातं..इनर इंजिनिअरिंग : विज्ञान आणि अध्यात्म .जुना झाडू कधी बदलावा?झाडू खराब झाल्यानंतर तो बदलताना दिवसाचाही विचार केला जातो. वास्तुशास्त्रानुसार शनिवार किंवा अमावस्या हा नवीन झाडू आणण्यासाठी शुभ दिवस मानला जातो.टीप - ही माहिती वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यतांवर आधारित आहे. या दाव्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या ठोस आधार असल्याचे सिद्ध झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.