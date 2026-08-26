संस्कृती

Vastu Shastra: झाडू ठेवण्याचीही असते योग्य दिशा? वास्तुशास्त्रातील ‘हा’ नियम जाणून घ्या

Vastu Shastra Broom Direction: घरात झाडू ठेवण्याचीही योग्य दिशा असते, असं वास्तुशास्त्रात मानलं जातं. दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशेला झाडू ठेवण्याचे नियम, तसेच उत्तर-ईशान्य दिशेला आणि स्वयंपाकघरात झाडू ठेवणं का टाळावं, जाणून घ्या.
Vastu Shastra

Vastu Shastra

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Vastu Shastra: घराची स्वच्छता करण्यासाठी झाडूचा वापर केला जातो. मात्र वास्तुशास्त्रानुसार झाडू कुठे आणि कसा ठेवला जातो, यालाही विशेष महत्त्व दिलं जातं.

झाडू योग्य दिशेला ठेवल्यास घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर राहण्यास मदत होते आणि आर्थिक अडचणी टाळता येतात, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे झाडू ठेवताना वास्तुशास्त्रातील काही नियम लक्षात ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.

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