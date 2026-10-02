Vastu Tips: घरात पायऱ्यांची संख्या ५, ८, ११, १४ किंवा १७ अशीच का असते? पायऱ्या बांधताना ही चूक पडू शकते महागात; जाणून घ्या वास्तूचे महत्त्वाचे नियम!

Vastu Tips for Stairs: घर बांधताना वास्तुशास्त्रानुसार (Vastu Shastra) प्रत्येक गोष्टीची योग्य दिशा, स्थान आणि बनावट तपासली जातील. घराच्या बांधकामात पायऱ्यांचे महत्त्व तसे मोठे असते. पण, तुम्हाला माहीत आहे का की, वास्तुशास्त्रानुसार घरामध्ये पायऱ्यांची संख्या किती असावी, याबाबतचे काही खास नियम सांगण्यात आले आहेत. अनेक घरांमध्ये पायऱ्यांची संख्या ५, ८, ११, १४, १७, २०, २३, २६ किंवा २९ अशा विशिष्ट स्वरूपात ठेवली जाते. वास्तुमध्ये या संख्या अत्यंत शुभ मानल्या जातात.यामागे वास्तुशास्त्राचा एक शास्त्रीय आणि पारंपरिक फॉर्म्युला आहे, ज्याचा अवलंब करून पायऱ्यांचे बांधकाम केल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा कायम राहते. या नियमांचा सविस्तर उल्लेख प्राचीन ग्रंथ जसे की, 'मानसार' (ग्रंथाचा अध्याय ३०) किंवा 'विश्वकर्मा प्रकाश' (ग्रंथाचा अध्याय ५४) यामध्येही आढळतो..काय आहे 'इंद्र, यम आणि राज' चा फॉर्म्युला?वास्तुशास्त्रानुसार पायऱ्यांच्या मोजणीसाठी मुख्य तीन चरणांचा वापर केला जातो. यालाच 'इंद्र, यम आणि राज' फॉर्म्युला म्हटले जाते. याच चक्राच्या क्रमानुसार घरामध्ये पायऱ्या तयार केल्या पाहिजेत.३ ने भाग देण्याचा नियम: वास्तु गणनेनुसार अशा संख्यांना शुभ मानले जाते, ज्यांना ३ ने भाग दिल्यानंतर २ बाकी (Remainder) उरते.उदाहरणार्थ: ५, ८, ११, १४, १७, २०, २३, २६ आणि २९ या अशा संख्या आहेत, ज्यांना ३ ने भागले असता २ बाकी उरते. त्यामुळे या संख्या अत्यंत शुभ मानल्या जातात..Vastu Tips: घरात क्रिस्टल पिरामिड ठेवल्यावर काय होते? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे अन् महत्त्वाचे नियम... .इंद्र, यम आणि राज यांचा अर्थ काय?वास्तुशास्त्रात या तिन्ही शब्दांना विशिष्ट ऊर्जा आणि प्रभावांशी जोडले गेले आहे-इंद्र: याला संपत्ती, समृद्धी आणि ऐश्वर्याचे प्रतीक मानले जाते.यम: याला क्षय, अडथळे किंवा नुकसानीशी जोडले जाते.राज: याला स्थिरता, मान-सन्मान आणि यश यांच्याशी जोडले गेले आहे.मानसार आणि विश्वकर्मा प्रकाश यांसारख्या ग्रंथांमध्ये याच तीन चरणांच्या क्रमानुसार पायऱ्यांच्या संख्येचे शुभ आणि अशुभ परिणाम स्पष्ट करण्यात आले आहेत..पायऱ्या मोजण्याची योग्य पद्धत आणि इतर नियमपायऱ्या कशा मोजल्या जातात?सामान्यत: पायऱ्या मोजताना एका मजल्याच्या जमिनीपासून दुसऱ्या मजल्याच्या जमिनीपर्यंत तयार होणारे 'राइजर' (Riser - पायरीची उंची) मोजले जातात. यामध्ये मजल्याच्या लँडिंगपर्यंत जाणारे रायजर देखील गणनेमध्ये समाविष्ट असतात.शून्यावर शेवट होणाऱ्या पायऱ्या अशुभ का मानल्या जातात?अनेक लोकांमध्ये असा समज किंवा नियम पाळला जातो की पायऱ्यांची संख्या १०, २० किंवा कोणत्याही अशा अंकावर संपू नये ज्याच्या शेवटी 'शून्य' (0) येते. वास्तुशास्त्रानुसार, शून्यावर समाप्त होणारी संख्या घरात ऊर्जेचा प्रवाह रोखू शकते आणि प्रगतीत अडथळे निर्माण करू शकते, म्हणूनच अशा संख्या टाळल्या जातात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरातील देव्हाऱ्यात गणपतीच्या २ मूर्ती ठेवल्या तर काय घडते? वास्तुशास्त्र काय सांगते? जाणून घ्या नियम... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.