Vastu Tips: पिंपळ, तुळस की मुख्य दार? पितृपक्षात संध्याकाळी का अन् कुठे लावावा दिवा? वास्तुनुसार जाणून घ्या योग्य दिशा अन् फायदे!

Vastu shastra for pitru paksha: पितृपक्ष (Pitru Paksha) हा पूर्वजांचे स्मरण, श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान करण्यासाठी अत्यंत पवित्र काळ मानला जातो. या काळात पितरांचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी आणि कुटुंबात सुख-शांती कायम राहण्यासाठी धार्मिक विधींसोबतच संध्याकाळी दिवा (Pitra Deepak) लावण्याची परंपरा आहे.अनेक कुटुंबांमध्ये पितृपक्षात दररोज संध्याकाळी घराच्या मुख्य दरवाजावर किंवा ठराविक पवित्र ठिकाणी दिवा लावला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, संध्याकाळच्या वेळी लावला जाणारा हा दिवा पूर्वजांना त्यांच्या प्रवासात अंधकार न दिसता प्रकाशाचा मार्ग दाखवतो आणि त्यांच्याप्रती आदर व्यक्त करतो..पितृपक्षात संध्याकाळीच दिवा का लावावा?पितृपक्षात पूर्वज अदृश्य रूपात पृथ्वीवर आपल्या कुटुंबाला आशीर्वाद देण्यासाठी येतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.स्मरण अन् सन्मान: संध्याकाळची वेळ ही दिवसाच्या संधिकालाची मानली जाते. या वेळी पूर्वजांचे स्मरण करून लावलेला दिवा त्यांच्याप्रती श्रद्धा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे साधन आहे.घरात सकारात्मकता: यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते आणि प्रसन्न वातावरण निर्माण होते..Pitru Paksha 2026 Vastu Tips: पितृपक्षात 'या' ५ गोष्टी खरेदी करणे पडेल महागात; आर्थिक अडचण येऊन बिघडेल घरातील शांती! जाणून घ्या वास्तुनियम....दक्षिण दिशेलाच का ठेवतात पितृ दीप?हिंदू शास्त्रानुसार, दक्षिण दिशा (South Direction) ही यमराज आणि पितरांची दिशा मानली गेली आहे.आत्म्याला शांती: पितरांसाठी दिवा लावताना त्याची वात नेहमी दक्षिण दिशेकडे असावी.मार्गदर्शन: दक्षिण दिशेला लावलेल्या दिव्याच्या प्रकाशामुळे पितरांच्या आत्म्याला शांती मिळते. तसेच, आपले कुटुंब पितृपक्षात त्यांची वाट पाहत आहे आणि त्यांचे स्मरण करत आहे, याची जाणीव त्यांना होते..दिव्यासाठी कोणते तेल वापरावे?पितरांचा दिवा लावताना तेलाची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते-तिळाचे तेल (Sesame Oil) किंवा मोहरीचे तेल (Mustard Oil): पितृकार्यासाठी तिळाचे तेल किंवा मोहरीच्या तेलाचा वापर करणे सर्वात उत्तम मानले जाते.श्रद्धाभाव: दिवा लावताना मनात कोणतीही शंका न ठेवता पूर्वजांना नमस्कार करावा आणि कुटुंबाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करावी..घरामध्ये कोणत्या ठिकाणी लावावा दिवा?मुख्य दरवाजा (Main Entrance): संध्याकाळी घराच्या मुख्य दरवाजाच्या बाहेर सुरक्षित ठिकाणी दक्षिण दिशेला वात करून दिवा ठेवावा, जेणेकरून मुख्य दारातून पितरांना प्रकाशाचा मार्ग दिसेल.पिंपळाचे झाड (Peepal Tree): पिंपळाच्या झाडामध्ये देवांचा आणि पितरांचा वास असतो, असे मानले जाते. घराजवळ पिंपळाचे झाड असल्यास संध्याकाळी तिथे दिवा लावणे अत्यंत पुण्यदायी मानले जाते.तुळशीजवळ व पाण्याचे स्थान: घरातील तुळशीच्या रोपाजवळ किंवा जिथे पिण्याचे पाणी ठेवले जाते (उदा. मातीचा मटका किंवा पाण्याचे भांडे), तिथेही पितरांच्या नावाने दिवा लावण्याची प्राचीन पद्धत आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology for Pets: कुत्रा, मांजर, मासे की पक्षी? अंकशास्त्रानुसार पाहा तुमच्या मूलांकासाठी कोणता प्राणी आहे लकी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.