Vastu Tips: घरात मांजर पाळताय? मांजर पाळण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तुचे 'हे' नियम; नाहीतर वाढेल नकारात्मक ऊर्जा!

Vastu Tips for Keeping Cats at Home: वास्तूशास्त्रानुसार घरात राहणाऱ्या प्रत्येक सजीवाचा, अगदी पाळीव प्राण्यांचाही घरातील ऊर्जेवर (Energy Flow) थेट प्रभाव पडत असतो. घरात पाळीव प्राणी आणताना त्याचा स्वभाव, त्याची दिशा आणि घरातील वातावरण या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. आधुनिक काळात कुत्र्यांप्रमाणेच मांजर पाळण्याचा कलही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.मांजर फक्त एक पाळीव प्राणी म्हणूनच नाही, तर घरातील सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जेमध्ये मोठा बदल घडवून आणणारा घटक मानली जाते. वास्तूशास्त्रानुसार घरात मांजर पाळण्याचे काय फायदे आणि तोटे आहेत तसेच कोणते नियम पाळणे गरजेचे आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .मांजराचा स्वभाव अन् घरातील ऊर्जेचा संबंधवास्तूशास्त्रानुसार मांजरांमध्ये अत्यंत संवेदनशील आणि तीव्र ऊर्जा असते. घरातील भावनिक समतोल राखण्यात मांजराची भूमिका महत्त्वाची ठरते-सकारात्मक परिणाम: जर घरातील वातावरण आधीपासूनच आनंदी आणि शांत असेल, तर मांजर पाळल्याने तेथील सकारात्मक ऊर्जा अधिक वाढते. निरोगी अन् शांत मांजर घरात प्रेम वाढवते आणि कौटुंबिक ताणतणाव कमी करते.नकारात्मक परिणाम: जर घरात आधीपासूनच क्लेश, वाद आणि नकारात्मक ऊर्जा असेल, तर मांजर पाळल्याने ती नकारात्मकता अधिक वाढू शकते. यामुळे घरातील सदस्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते..Vastu Tips: घरात क्रिस्टल पिरामिड ठेवल्यावर काय होते? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे अन् महत्त्वाचे नियम... .मांजर पाळण्याचे वास्तूशास्त्रानुसार फायदेमानसिक ताणतणाव कमी: मांजराला जवळ घेऊन गोंजारल्याने किंवा तिच्या 'म्याऊ' अन् 'पुर्र-पुर्र' आवाजाने मानवी मनातील ताणतणाव कमी होतो. लहान मुले आणि वृद्धांसाठी मांजर एक उत्तम भावनिक सहारा बनते.ऐतिहासिक अन् धार्मिक महत्त्व: जुन्या काळात घरात उंदीर आणि कीटकांचा उपद्रव रोखण्यासाठी मांजर पाळली जात असे. त्यामुळे घराची स्वच्छता आणि आरोग्य टिकून राहण्यास मदत होते..'या' चुकांमुळे वाढू शकतो वास्तू दोषजर मांजर पाळताना योग्य काळजी घेतली नाही, तर घरात वास्तू दोष निर्माण होऊन आर्थिक अन् मानसिक नुकसान होऊ शकते-चुकीची दिशा: जर मांजर घरातील नैऋत्य (South-West) किंवा ईशान्य (North-East) कोपऱ्यात जास्त वेळ राहत असेल, तर घरातील मानसिक शांतता आणि स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.अस्वच्छता अन् दुर्गंधी: मांजराची राहण्याची जागा साफ न ठेवल्यास घरात दुर्गंधी पसरते. वास्तूशास्त्रानुसार यामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वेगाने वाढते.उद्विग्न स्वभाव: खूप खोडकर किंवा घाबरलेली मांजर घरात सतत अशांती आणि भांडणे निर्माण करू शकते..मांजर पाळण्यासाठी वास्तू टिप्स (Vastu Tips)योग्य दिशा: मांजराला ठेवण्यासाठी किंवा तिची जागा बनवण्यासाठी घरातील उत्तर (North) किंवा पूर्व (East) दिशा सर्वात शुभ मानली जाते.स्वतंत्र जागा: मांजराला संपूर्ण घरात बिनधास्त फिरू देण्याऐवजी तिच्यासाठी एक छोटी, स्वच्छ आणि सुरक्षित जागा निश्चित करा.नियमित काळजी: मांजर पूर्णपणे निरोगी राहील आणि ती आनंदी वातावरणात राहील याची काळजी घ्या. तिचे अन्न आणि राहण्याची जागा रोज स्वच्छ ठेवावी.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात-बाल्कनीत पक्ष्यांचे घरटे असावे की नाही? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरटे हटवणे योग्य की अयोग्य? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.