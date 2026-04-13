Vastu Tips : घरात चुकूनही ठेऊ नका 'या' 5 काळ्या वस्तू! नाहीतर येईल अलक्ष्मी; पैसा टिकणारच नाही, सतत भांडण-वाद, कर्जात होईल वाढ

वास्तू शास्त्रानुसार आपल्या घरात असलेल्या वस्तू केवळ सजावटीचे साधन नसून त्या ऊर्जेचा स्रोत असतात. घरामध्ये सकारात्मक ऊर्जा असेल तर सुख-समृद्धी नांदते परंतु नकारात्मक ऊर्जेचा प्रवेश झाला की विनाकारण कटकटी आणि आर्थिक चणचण भासू लागते. विशेषतः काळ्या रंगाच्या काही वस्तू घरामध्ये चुकीच्या पद्धतीने किंवा चुकीच्या ठिकाणी ठेवल्यास अलक्ष्मीचा वास होतो, असे मानले जाते. यामुळे घरातील पैसा पाण्यासारखा वाहून जातो कुटुंबात विनाकारण वादविवाद होतात आणि नोकरी-व्यवसायात प्रगती खुंटते. म्हणूनच वास्तूच्या नियमांनुसार कोणत्या ५ काळ्या वस्तू घरात ठेवणे टाळावे जाणून घ्या.काळ्या रंगाची फाटलेली चादर किंवा पडदेबेडरूममध्ये काळ्या रंगाचा अतिवापर राहू आणि शनीच्या नकारात्मक प्रभावांना निमंत्रण देतो. जर तुमच्याकडे काळ्या रंगाची जुनी किंवा फाटलेली चादर असेल तर ती तातडीने काढून टाकावी. अशा वस्तूंमुळे पती-पत्नीच्या नात्यात दुरावा निर्माण होतो आणि घरातील शांतता भंग पावून नकारात्मकता वाढते. झोपण्याच्या खोलीत नेहमी हलक्या आणि प्रसन्न रंगांचा वापर करावा जेणेकरून मानसिक स्वास्थ्य टिकून राहील आणि विनाकारण होणारी भांडणे थांबतील..हिंसक किंवा काळी पेंटिंगघराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर किंवा हॉलमध्ये लावलेली काळ्या रंगाची मोठी पेंटिंग किंवा शोपीस वास्तूच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतात. विशेषतः ज्या चित्रांमध्ये हिंसक प्राणी, युद्ध किंवा दुःखची भावना दर्शवले आहे आणि ज्याचा मूळ रंग गडद काळा आहे अशी चित्रे घराची प्रगती रोखतात. मुख्य दरवाजा हा लक्ष्मीच्या आगमनाचा मार्ग असतो तिथे काळ्या वस्तूंचा अडथळा असल्यास लक्ष्मी घरात प्रवेश करत नाही आणि व्यवसायात अपेक्षित नफा मिळत नाही..स्वयंपाकघरातील काळी प्लास्टिकची किंवा तुटलेली भांडीस्वयंपाकघर हे अन्नपूर्णा मातेचे स्थान मानले जाते, जिथे अग्नी तत्त्वाचा वास असतो. जर तुम्ही स्वयंपाकघरात काळ्या रंगाच्या टाकाऊ वस्तू किंवा फुटलेल्या काळ्या प्लास्टिकच्या भांड्यांचा साठा केला असेल तर त्याचा थेट परिणाम कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावर होतो. यामुळे अन्नातून मिळणारी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते आणि घरात आजारपण ठाण मांडून बसते. स्वयंपाकघरात काळ्या रंगाचा अतिरेक आर्थिक समृद्धीला खीळ घालतो..बंद पडलेली काळी घड्याळेवास्तू शास्त्रामध्ये बंद घड्याळ हे भाग्याची प्रगती थांबवणारे मानले जाते. त्यातही जर ते घड्याळ काळ्या रंगाचे असेल तर ते शनीचा दोष निर्माण करते आणि घरातील प्रगतीला ब्रेक लावते. अशी घड्याळे घरात ठेवल्याने वेळेची साथ मिळत नाही आणि कामात वारंवार अडथळे येतात. प्रगती हवी असेल तर घरातील सर्व घड्याळे चालू स्थितीत असावीत आणि त्यांचा रंग शक्यतो पांढरा, सोनेरी किंवा चंदेरी असावा..काळ्या रंगाचे फाटलेले पाकीट किंवा चप्पललक्ष्मीचे स्थान असलेल्या पैशांच्या पाकिटाचा किंवा लेडीज पर्सचा रंग कधीही गडद काळा आणि फाटलेला नसावा. काळा रंग ऊर्जा शोषून घेतो ज्यामुळे धनसंचय होण्याऐवजी खर्च जास्त होतो आणि पैसा हातात टिकत नाही. तसेच घराच्या कोपऱ्यात साचवून ठेवलेले काळ्या रंगाचे जुने किंवा फाटलेले शूज आणि चपला दारिद्र्याला आमंत्रण देतात. या वस्तूंमुळे कर्जाचा डोंगर वाढू शकतो त्यामुळे अशा टाकाऊ वस्तू घराबाहेर काढणेच हिताचे ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.