Vastu Tips: लाकूड, मेटल की दगड? वास्तुनुसार कोणती नेमप्लेट सर्वात शुभ? घराच्या नेमप्लेटमध्ये दडलंय प्रगतीचं रहस्य!

Vastu Shastra: प्रत्येक घराचे मुख्य प्रवेशद्वार हे फक्त येण्या-जाण्यासाठी नसते, तर तिथूनच सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जा घरामध्ये प्रवेश करत असते. घराच्या बाहेर लावली जाणारी नेमप्लेट (Nameplate) ही त्या घराची ओळख असते. पण, वास्तुशास्त्रानुसार नेमप्लेट ही फक्त ओळखीचे साधन नसून, तिचा थेट संबंध घराच्या सुख-समृद्धीशी जोडलेला असतो. नेमप्लेटचे साहित्य (मटेरियल) आणि ती लावण्याची दिशा घरामध्ये येणाऱ्या ऊर्जेवर मोठा प्रभाव टाकत असते. त्यामुळे नेमप्लेट निवडताना काही महत्त्वाच्या वास्तु नियमांचे पालन करणे आवश्यक ठरते..लाकडाची नेमप्लेट (Wooden Name Plate)वास्तुशास्त्रामध्ये लाकडाला विकास, स्थिरता आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे घरासाठी लाकडापासून बनवलेली नेमप्लेट अत्यंत शुभ मानली जाते.योग्य लाकूड: यासाठी सागवान, शीशम, महोगनी किंवा आंब्याच्या लाकडाचा वापर करणे फायदेशीर ठरते. पण, प्लायबोर्ड, एमडीएफ किंवा लाकडासारख्या भासणाऱ्या कृत्रिम प्लास्टिकच्या नेमप्लेट लावणे टाळावे.योग्य दिशा: लाकडाची नेमप्लेट लावण्यासाठी पूर्व आणि दक्षिण दिशा सर्वात शुभ मानली गेली आहे..Numerology: सीक्रेट्स सांगण्याआधी १०० वेळा करा विचार; 'या' मूलांकांच्या व्यक्तींशी खाजगी गोष्टी शेअर करणे पडू शकते महाग! जाणून घ्या अंकशास्त्र... .मेटल किंवा धातूची नेमप्लेट (Metal Name Plate)धातूची किंवा मेटलची नेमप्लेट वास्तुशास्त्रामध्ये संपत्ती आणि नवीन संधींशी जोडली जाते. पीतळ, तांबे, स्टील किंवा लोखंड यांसारख्या धातूंपासून आकर्षक नेमप्लेट बनवली जाते, ज्यामध्ये विशेषतः पीतळाची नेमप्लेट अत्यंत शुभ मानली जाते.योग्य दिशा: मेटलच्या नेमप्लेटसाठी उत्तर आणि पश्चिम दिशा सर्वोत्तम मानली जाते. उत्तर दिशेला संपत्तीची देवता कुबेराचे स्थान मानले जाते, त्यामुळे या दिशेला पीतळाची नेमप्लेट लावल्यास घरात धन-समृद्धी नांदू शकते..दगडाची नेमप्लेट (Stone Name Plate)वास्तुशास्त्रात दगडाचा संबंध थेट पृथ्वी तत्त्वाशी जोडला गेला आहे. हा घटक मजबूती आणि स्थिरतेचे प्रतीक मानला जातो. संगमरवर (मार्बल), ग्रेनाइट किंवा इतर नैसर्गिक दगडांपासून तयार केलेल्या नेमप्लेट मुख्य दरवाज्यावर लावल्या जाऊ शकतात.विशेष गुणधर्म: वास्तु मान्यतेनुसार, दगडाच्या नेमप्लेट घराचे नकारात्मक ऊर्जेपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात.योग्य दिशा: या प्रकारच्या नेमप्लेटसाठी दक्षिण-पश्चिम आणि उत्तर-पश्चिम दिशा योग्य मानली जाते. दक्षिण-पश्चिम दिशेला नेमप्लेट लावल्यास घरातील मुख्य व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव अधिक मजबूत होऊ शकतो.घराच्या मुख्य दरवाजावरील नेमप्लेट निवडताना केवळ सौंदर्य न बघता वास्तुशास्त्राच्या नियमांचे योग्य पालन केल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जेचा संचार वाढू शकतो आणि प्रगतीचे मार्ग मोकळे होऊ शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजावर कोणते 'तोरण' लावणे ठरते अत्यंत शुभ?वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य नियम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.