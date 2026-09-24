Vastu Tips: घरात पितरांचे फोटो कोणत्या दिशेला लावावेत अन् कुठे लावू नयेत? पाहा वास्तुशास्त्राचे महत्त्वाचे नियम!

Vastu Tips for Pitru Photos: हिंदू धर्म परंपरेमध्ये पितरांना देवतुल्य स्थान दिले गेले आहे. त्यामुळेच अनेक घरांमध्ये देवी-देवतांच्या पूजेसोबतच पितरांचे स्मरण करून त्यांचे आशीर्वाद घेतले जातात. आदर आणि श्रद्धेचे प्रतीक म्हणून घरांमध्ये पूर्वजांची किंवा पितरांची छायाचित्रे (Photos) लावली जातात. पण, वास्तुशास्त्रानुसार पितरांचे फोटो घरातील कोणत्याही भिंतीवर किंवा कोणत्याही दिशेला लावणे अशुभ मानले जाते. योग्य दिशेची निवड न केल्यास घरात गंभीर वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतात.घरात शांतता, सुख आणि समृद्धी राहावी यासाठी पितरांचे फोटो लावताना कोणत्या नियमांचे पालन करावे आणि कोणत्या चुका टाळाव्यात, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे..पितरांचे फोटो लावण्यासाठी 'ही' आहे योग्य दिशाउत्तर दिशा (सर्वात उत्तम पर्याय): वास्तुशास्त्रानुसार, घरातील उत्तर दिशेच्या भिंतीवर पितरांचे फोटो लावणे अत्यंत आदर्श आणि शुभ मानले जाते. या भिंतीवर फोटो लावल्यामुळे पितरांचे मुख (चेहरा) आपोआप दक्षिण दिशेकडे राहते.दक्षिण दिशा: शास्त्रामध्ये दक्षिण दिशा ही यम आणि पितरांची दिशा मानली गेली आहे. त्यामुळे पितरांचे फोटो दक्षिण दिशेला किंवा उत्तर भिंतीवर अशा प्रकारे लावावेत की पूर्वजांची दृष्टी दक्षिण दिशेकडे राहील..Vastu Tips: सात पळणाऱ्या घोड्यांचा फोटो घरात लावल्यावर काय होते? 'ही' १ चूक थांबवेल प्रगती, जाणून घ्या वास्तूचे महत्त्वाचे नियम!.घरातील 'या' ठिकाणी पितरांचे फोटो कधीही लावू नका-१. देवघरात किंवा पूजास्थळी: अनेक घरांमध्ये देवघरातच देवांच्या मूर्तींसोबत पितरांचे फोटो ठेवले जातात. पण वास्तुशास्त्रानुसार, ईश्वर आणि पितरांचे स्थान पूर्णपणे वेगळे असते. देवघरात पूर्वजांचे फोटो ठेवल्याने वास्तुदोष निर्माण होतो आणि घरातील सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह खंडित होतो.२. बेडरूम आणि स्वयंपाकघर (Kitchen): बेडरूममध्ये पितरांचे फोटो लावल्याने कौटुंबिक कलह, मानसिक अस्वस्थता आणि दांपत्य जीवनात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. तसेच स्वयंपाकघरात अन्नपूर्णा देवीचा वास असतो, त्यामुळे तेथेही पितरांचे फोटो लावणे अयोग्य मानले जाते..३. जिवंत व्यक्तींच्या फोटोसोबत: अनेकदा लोक घरातील जिवंत व्यक्ती किंवा मुलांच्या फोटोसोबत पूर्वजांचा फोटो लावतात. वास्तू नियमांनुसार हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. असे केल्याने जिवंत व्यक्तींच्या आरोग्यावर आणि त्यांच्या सकारात्मक ऊर्जेवर विपरीत परिणाम होतो.४. मुख्य प्रवेशद्वार किंवा हॉलच्या मध्यभागी: घराच्या मुख्य दरवाजासमोर किंवा हॉलमध्ये सर्वांच्या थेट नजरेस पडेल अशा ठिकाणी पितरांचे फोटो लावणे टाळावे. यामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते..फोटो लावताना पाळावयाचे इतर महत्त्वाचे नियम-लटकणारे किंवा टांगलेले फोटो टाळा: पितरांचे फोटो हवेत लटकत राहतील अशा प्रकारे टांगू नयेत. फोटो भिंतीला टेकून स्थिर असावेत.नियमित स्वच्छता: पूर्वजांच्या फोटोवर धूळ साचू देऊ नका. नियमित स्वच्छता राखून त्यांना पुष्पहार किंवा ताजी फुले अर्पण करावीत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .Vastu Tips: घरात मांजर पाळताय? मांजर पाळण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तुचे 'हे' नियम; नाहीतर वाढेल नकारात्मक ऊर्जा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.