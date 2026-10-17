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Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार घराजवळ 'ही' झाडे लावणे मानले जाते शुभ; जाणून घ्या घरासाठी फायदेशीर असणारी रोपे!

Vastu Shastra: वास्तु मान्यतेनुसार घरात सकारात्मकता, संपत्ती आणि समृद्धी आणतात 'ही' रोपे; कर्जमुक्ती, मानसिक शांतता, प्रगतीसाठी कोणती झाडे लावणे मानले जाते फायदेशीर? वाचा सविस्तर...
Vastu Tips for Home Best Auspicious Plants for Wealth & Peace

Vastu Tips for Home: Best Auspicious Plants for Wealth & Peace

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Vastu Tips: घरातील रोपे फक्त सभोवतालचे वातावरण सुंदर बनवत नाहीत, तर मन आणि बुद्धीला मोठे समाधान देतात. वास्तुशास्त्रामध्ये काही विशिष्ट वनस्पतींना सुख-समृद्धी, मानसिक शांतता आणि प्रगतीशी जोडून पाहिले जाते. वास्तुशास्त्राच्या नियमांनुसार योग्य दिशेला, योग्य ठिकाणी रोपे लावल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जेचा संचार वाढण्यास मदत होते. चला तर मग जाणून घेऊया अशाच काही महत्त्वाच्या वनस्पतींबद्दल, ज्यांना वास्तूत विशेष स्थान दिले गेले आहे.

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