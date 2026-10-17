Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार घराजवळ 'ही' झाडे लावणे मानले जाते शुभ; जाणून घ्या घरासाठी फायदेशीर असणारी रोपे!

Vastu Tips: घरातील रोपे फक्त सभोवतालचे वातावरण सुंदर बनवत नाहीत, तर मन आणि बुद्धीला मोठे समाधान देतात. वास्तुशास्त्रामध्ये काही विशिष्ट वनस्पतींना सुख-समृद्धी, मानसिक शांतता आणि प्रगतीशी जोडून पाहिले जाते. वास्तुशास्त्राच्या नियमांनुसार योग्य दिशेला, योग्य ठिकाणी रोपे लावल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जेचा संचार वाढण्यास मदत होते. चला तर मग जाणून घेऊया अशाच काही महत्त्वाच्या वनस्पतींबद्दल, ज्यांना वास्तूत विशेष स्थान दिले गेले आहे..डाळिंब आणि कृष्णकांताची वेलडाळिंबाचे झाड: वास्तुशास्त्राशी संबंधित मान्यतेनुसार, डाळिंबाच्या रोपाला आर्थिक अडचणी आणि कर्जाच्या संकटातून मुक्ततेशी जोडले जाते. हे रोप घरी लावल्याने घरात सुख-समृद्धी नांदत असल्याची श्रद्धा आहे.कृष्णकांताची वेल: सुंदर निळ्या रंगाच्या फुलांची कृष्णकांता वेल संपत्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते. ही वेल घरात लावल्याने आर्थिक ताणतणाव दूर होऊन आनंदी वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते..Numerology: 'तीन तिघाड काम बिघाड' असं का म्हटलं जातं; ३ अंक खरोखरच अशुभ असतो का? पाहा काय सांगते अंकशास्त्र... .बेलपत्र, चंदन आणि शमीचे झाडबेलपत्र: भगवान शंकराच्या पूजेत बेलपत्राला अत्यंत पवित्र स्थान आहे. पारंपरिक मान्यतेनुसार याचे झाड घरासाठी अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे कुटुंबात दीर्घकाळ टिकणारी सुख-समृद्धी आणि भरभराट होण्याची कामना केली जाते.चंदन आणि शमी: ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून चंदन हे रोप राहूच्या दोषांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी आणि शमीचे झाड शनीच्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते..निर्गुंडी, बांबू आणि इतर आरोग्यदायी वनस्पतीनिर्गुंडीचे रोप: निर्गुंडी ही पारंपरिक औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखली जाते. वास्तू मान्यतेनुसार, हे रोप घरातील कौटुंबिक तणाव कमी करून शांतता टिकवून ठेवण्यास मदत करते.बांबूचे रोप: अनेक परंपरांमध्ये बांबूच्या रोपाला प्रगती, लवचिकता आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानले जाते. पण, हे घर किंवा कार्यालयात लावताना त्याची प्रजाती आणि वाढण्याची योग्य जागा यांची काळजी घ्यावी लागते.तुळस आणि आवळा: आयुर्वेद आणि धार्मिक परंपरेत तुळस व आवळ्याला सर्वोच्च स्थान आहे. हे दोन्ही प्रकार आरोग्याच्या दृष्टीने आणि शुद्ध वातावरण निर्मितीसाठी अत्यंत उत्तम मानले जातात..जास्वंद, नारळ आणि अशोक वृक्षजास्वंद वनस्पती: जास्वंदाचे फूल धार्मिक पूजा-विधीत आवर्जून वापरले जाते. काही मान्यतांनुसार, हे रोप करिअरमध्ये यश मिळवून देण्यासाठी, आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि कायदेशीर बाबींमध्ये अनुकूल परिणाम मिळवण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते.नारळ आणि अशोक वृक्ष: नारळाच्या झाडाला शुभता आणि मान-सन्मानाचे प्रतीक मानले जाते, तर अशोक वृक्ष घरातील शांततापूर्ण आणि सकारात्मक वातावरण कायम ठेवण्यास मदत करतो. ही मोठी झाडे लावताना उपलब्ध जागा आणि झाडांच्या वाढीच्या गरजेची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात उंटाची मूर्ती ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.