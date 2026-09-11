Vastu Tips: घरात क्रिस्टल पिरामिड ठेवल्यावर काय होते? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे अन् महत्त्वाचे नियम...

Vastu Tips for Crystal Pyramid: वास्तु शास्त्रात आणि अध्यात्मात वातावरणातील नकारात्मकता दूर करून सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करण्यासाठी 'क्रिस्टल पिरामिड' (Crystal Pyramid) अत्यंत प्रभावी मानला जातो. पिरामिडचा विशिष्ट आकार आसपासची ऊर्जा एकत्र करून ती वाढवण्याचे काम करतो. क्लिअर क्वार्ट्झ, रोझ क्वार्ट्झ, सिट्रीन आणि अॅमेथिस्ट यांसारख्या नैसर्गिक क्रिस्टलपासून बनवलेले पिरामिड घरामध्ये योग्य ठिकाणी ठेवल्यास वास्तुदोष दूर होतात आणि घरात शांती, समृद्धी व आर्थिक स्थैर्य लाभते.वास्तुशास्त्रानुसार क्रिस्टल पिरामिडचे फायदे, ते ठेवण्याची योग्य दिशा आणि काळजी काय घ्यावी, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .क्रिस्टल पिरामिड ठेवण्याचे मुख्य फायदेवास्तुदोष निवारण: वास्तु तज्ज्ञांच्या मते, घरातील छोटे-मोठे दोष दूर करण्यासाठी क्रिस्टल पिरामिड अत्यंत उपयुक्त ठरतो. हे पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय करून ऊर्जेचा प्रवाह संतुलित करते.आर्थिक समृद्धी आणि यश: व्यवसायात किंवा नोकरीत यश मिळवण्यासाठी आणि आर्थिक टंचाई दूर करण्यासाठी सिट्रीन क्रिस्टल पिरामिड अत्यंत लाभदायक मानले जाते.मानसिक शांती आणि एकाग्रता: अभ्यास किंवा ध्यानाच्या ठिकाणी पारदर्शक (क्लिअर) क्वार्ट्झ ठेवल्याने विचार स्पष्ट होतात, एकाग्रता वाढते आणि मन शांत राहते.नातेसंबंधांमध्ये गोडवा: रोझ क्वार्ट्झ पिरामिड घरात ठेवल्याने कौटुंबिक कलह दूर होऊन प्रेम आणि सद्भाव वाढतो..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.क्रिस्टल पिरामिडसाठी योग्य दिशावास्तूच्या नियमांनुसार योग्य दिशेला ठेवलेला पिरामिड अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे कार्य करतो-ईशान्य दिशा (उत्तर-पूर्व): ही दिशा क्रिस्टल पिरामिड ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम मानली जाते. येथे पिरामिड ठेवल्यास आध्यात्मिक प्रगती, ध्यान आणि सकारात्मक ऊर्जेत मोठी वृद्धी होते.आग्नेय दिशा (दक्षिण-पूर्व): आर्थिक स्थैर्य आणि संपत्ती वाढवण्यासाठी या दिशेला सिट्रीन पिरामिड ठेवावा.नैऋत्य दिशा (दक्षिण-पश्चिम): घरातील सुरक्षितता, आत्मविश्वास आणि कुटुंबात स्थिरता आणण्यासाठी ही दिशा योग्य मानली जाते.पूर्व दिशा: उत्तम आरोग्य, उत्साह आणि वैयक्तिक प्रगतीसाठी पूर्व दिशेला क्रिस्टल ठेवणे शुभ ठरते..घरात किंवा ऑफिसमध्ये कुठे ठेवावे?घरात: हॉल (Living Room), पूजेचे घर किंवा अभ्यासाच्या खोलीत उत्तर-पूर्व कोपऱ्यात पारदर्शक क्वार्ट्झ ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते.ऑफिस किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी: व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी आपल्या वर्किंग डेस्कवर किंवा ऑफिस केबिनच्या आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) कोपऱ्यात सिट्रीन पिरामिड ठेवावे, ज्यामुळे समृद्धी वाढते..Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!.क्रिस्टल पिरामिड 'चार्ज' आणि शुद्ध कसे करावे?क्रिस्टल पिरामिडला नियमित अंतराने शुद्ध (Charge) करणे गरजेचे असते.पिरामिड स्वच्छ पाण्याने धुऊन ते काही वेळ सूर्यप्रकाशात किंवा चंद्राच्या प्रकाशात ठेवावे.धूप दाखवून किंवा ध्यान (Meditation) करताना सकारात्मक विचारांद्वारे देखील क्रिस्टल ऊर्जावान करता येते.पिरामिड वापरताना 'या' चुका टाळास्वच्छता राखा: पिरामिड कधीही अस्वच्छ, गर्दीच्या किंवा अंधाऱ्या जागी ठेवू नका.कधीही वापरू नका असे पिरामिड: फुटलेले, तडे गेलेले किंवा दुभंगलेले क्रिस्टल पिरामिड घरात वापरू नये.या जागा टाळा: बाथरूम किंवा स्वयंपाकघरात क्रिस्टल पिरामिड ठेवणे वास्तुशास्त्रानुसार वर्ज्य मानले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.