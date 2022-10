Vastu Tips : दिवाळीत घराच्या प्रवेद्वाराच्या दिशेनुसार भरा रांगोळीत रंग, लक्ष्मीकृपा होईल

By

Diwali Rangoli According to Directions of Entrance : दिवाळीला घरोघरी आणि दारोदारी सुंदर, सुबक रांगोळ्या बघायला मिळतात. रांगोळीला शुभ प्रतिक मानलं गेलं आहे. दारात रांगोळी असली की घरात सकारात्मकता येते असं मानलं जातं.

वास्तूशास्त्राच्या दृष्टीने पण फार महत्व देण्यात आलं आहे. तुम्हाला हे माहिती आहे का, की रांगोळीचे रंग आणि घराच्या प्रवेशद्वाराची दिशा यांचाही संबंध असतो. योग्य दिशेला योग्य रंग भरून रांगोळी काढली तर घरात सकारात्मकता, समृध्दी वाढते असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

याविषयी सोशल मीडियावरील धार्मिक, वास्तू विषयक इन्फ्लूएंसर जाई मदान यांनी एक व्हीडिओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट केला आहे. वास्तूला अनुसरून रांगोळी काढली तर घरात समृध्दी सुख नांदते असं त्यात म्हटलं आहे.

जाणून घेऊया दिशा आणि रांगोळीचा रंग

दारात रांगोळी काढल्याने सकारात्मक ऊर्जा समृध्दीच्या रूपाने घरात येते.

रांगोळीत लक्ष्मीची लहान पावले अवश्य काढावी.

जर घराचं प्रवेशद्वार उत्तरेला आहे तर रांगोळीत नीळा रंग आणि तांदळाचा वापर करा.

