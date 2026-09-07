Vastu Tips: घर सुंदर दिसावं म्हणून नकली झाडं लावताय? थांबा! वास्तूनुसार ‘या’ ठिकाणी ठेवलेली आर्टिफिशियल झाडं घरासाठी ठरू शकतात अशुभ

Vastu Tips: आपल घर सुंदर आणि हिरवंगार दिसावं यासाठी आजकाल अनेकजण घरात नकली झाडं आणि आर्टिफिशियल प्लांट्स ठेवतात. ज्या घरात सूर्यप्रकाश कमी येतो किंवा झाडांची नियमित काळजी घेणं शक्य होत नाही, तिथे नकली झाडं हा सजावटीचा साठी घरात ठेवले जातात मात्र, वास्तुशास्त्रानुसार घरात कोणतीही वस्तू कुठे ठेवली आहे, याला महत्त्व दिलं जातं.नकली झाडं ठेवणं प्रत्येक वेळी अशुभ मानलं जात नाही. मात्र, ती कुठे ठेवली आहेत, त्यांची स्वच्छता कशी आहे आणि त्यांची अवस्था काय आहे, याकडे लक्ष देणं गरजेचं मानलं जातं..नकली झाडं घरात ठेवणं अशुभ आहे का?प्रत्येक नकली झाड अशुभ नाही: वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार, स्वच्छ आणि चांगल्या स्थितीत असलेली आर्टिफिशियल झाडं केवळ सजावटीचा भाग असू शकतात.तुटलेली झाडं टाळा: तुटलेली, रंग उडालेली किंवा खूप जुनी दिसणारी नकली झाडं घरात ठेवणं टाळावं.स्वच्छता महत्त्वाची: नकली झाडांवर धूळ साचत असल्याने त्यांची नियमित साफसफाई करणं आवश्यक आहे..Food Poisoning Prevention Tips: एक्सपायरी डेट संपलेले इन्स्टंट नूडल्स खाणं योग्य की अयोग्य? फूड पॉइझनिंगच्या घटनांनंतर तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला.असली झाडांना का दिलं जातं अधिक महत्त्व?वास्तुशास्त्रानुसार जिवंत झाडांमध्ये नैसर्गिक वाढ आणि हिरवळ असल्यामुळे त्यांना अधिक महत्त्व दिलं जातं. तुळस, मनी प्लांट यांसारख्या काही झाडांना सकारात्मकता आणि समृद्धीशी जोडून पाहिलं जातं. याशिवाय घरात असलेली हिरवळ वातावरण प्रसन्न आणि ताजंतवानं ठेवण्यास मदत करू शकते..पूजेची जागा घरातील शांत आणि पवित्र जागा मानली जाते. त्यामुळे वास्तुच्या मान्यतेनुसार पूजाघराजवळ आर्टिफिशियल फुलं किंवा झाडं ठेवण्यापेक्षा ताजी फुलं आणि नैसर्गिक हिरवळ ठेवणं अधिक योग्य मानलं जातं. पूजेच्या जागेभोवती अनावश्यक सजावटीच्या वस्तूंचा पसारा न करता जागा स्वच्छ आणि नीटनेटकी ठेवणं चांगलं मानलं जातं.मुख्य दरवाजा हा घरात प्रवेश करण्याचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. त्यामुळे इथे नकली झाडं ठेवत असाल तर ती नेहमी स्वच्छ आणि व्यवस्थित असावीत.धूळ साचू देऊ नका: पानांवर धूळ साचलेली असल्यास नियमित साफसफाई करा.तुटलेली झाडं काढून टाका: खराब किंवा तुटलेली आर्टिफिशियल झाडं मुख्य दरवाजाजवळ ठेवणं टाळावं.नैसर्गिक लूक निवडा: खूप विचित्र किंवा भीतीदायक डिझाइनपेक्षा साधी आणि नैसर्गिक दिसणारी झाडं निवडणं चांगलं..बेडरूम ही आराम आणि शांततेसाठीची जागा असल्याने तिथे खूप जास्त सजावट करणं टाळावं. विशेषतः मोठी, जड किंवा गडद रंगाची आर्टिफिशियल झाडं जास्त प्रमाणात ठेवल्यास खोली भरलेली वाटू शकते. त्यामुळे बेडरूममध्ये सजावट करताना साधेपणा आणि मोकळी जागा याकडे लक्ष देणं योग्य मानलं जातं. वास्तुशी संबंधित काही मान्यतांमध्ये काटेरी आकार किंवा काटेरी झाडांबाबत सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे नकली झाड घेताना खूप काटेरी किंवा आक्रमक दिसणाऱ्या डिझाइनऐवजी हिरव्या पानांचं आणि नैसर्गिक दिसणारं झाड निवडणं चांगला पर्याय मानला जातो..नकली झाडांवर धूळ पटकन साचते. त्यामुळे ती वेळोवेळी स्वच्छ करणं गरजेचं आहे. एखादं झाड तुटलं असेल, त्याचा रंग फिका पडला असेल किंवा ते खराब दिसत असेल तर ते घरात ठेवण्याऐवजी काढून टाकणं चांगलं. वास्तुशास्त्रात स्वच्छ आणि नीटनेटका परिसर सकारात्मक वातावरणाशी जोडला जातो..Viral: व्हायरल ठरणारी जपानी हेअर वॉशिंग मेथड नेमकी काय? केसांच्या आरोग्यासाठी कितपत फायदेशीर जाणून घ्या.घर आकर्षक दिसावं म्हणून नकली झाडांचा वापर नक्कीच करता येतो. मात्र, घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात आर्टिफिशियल झाडं लावण्यापेक्षा योग्य ठिकाणी, योग्य प्रमाणात त्यांचा वापर करणं महत्त्वाचं मानलं जातं.स्वच्छ, व्यवस्थित आणि नैसर्गिक दिसणारी झाडं निवडल्यास घराची सजावटही सुंदर दिसते आणि वातावरणही प्रसन्न राहण्यास मदत होते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.