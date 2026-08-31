Vastu Tips: अभ्यासात लक्ष लागत नाही? एकाग्रता वाढवायचीत? वास्तूनुसार जाणून घ्या मुलांची Study Room कशी असावी?

Vastu Tips for Study Room: प्रत्येक पालकाची अशी इच्छा असते की आपल्या मुलांचे मन अभ्यासात लागावे, त्यांची एकाग्रता वाढावी आणि त्यांनी परीक्षेत उत्तम गुण मिळवावेत. वास्तुशास्त्रानुसार मुलांच्या अभ्यासातील प्रगतीचा थेट संबंध त्यांच्या अभ्यास खोलीशी (Study Room) असतो. चुकीच्या दिशेला बसून अभ्यास केल्याने मुलांचे लक्ष वारंवार विचलित होते आणि वाचलेले लक्षात राहत नाही. त्यामुळे घरात मुलांचा स्टडी रुम योग्य दिशेला असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.वास्तुशास्त्रानुसार मुलांच्या स्टडी रुमसाठी कोणत्या दिशा सर्वोत्तम आहेत आणि कोणत्या दिशा टाळायला हव्यात, याचे सविस्तर मार्गदर्शन खालीलप्रमाणे आहे..स्टडी रुमसाठी कोणत्या दिशा आहेत सर्वोत्तम?ईशान्य आणि पूर्व दिशा: ईशान्य कोन (उत्तर-पूर्व) आणि पूर्व दिशेच्या मध्ये अभ्यास खोली असणे अतिशय शुभ मानले जाते.उत्तर आणि वायव्य कोन: उत्तर दिशा किंवा वायव्य कोन (उत्तर-पश्चिम) यांच्या दरम्यान स्टडी रुम बनवल्यास मुलांची स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढते.पश्चिम आणि वायव्य कोन: या भागात अभ्यास खोली असल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा राहते आणि मुले शिस्तबद्ध राहून ध्येयावर लक्ष केंद्रित करतात..Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!.'या' दिशांना विसरूनही बनवू नका स्टडी रुमनैऋत्य कोन (दक्षिण-पश्चिम): या दिशेला अभ्यास खोली असल्यास मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढतो आणि अभ्यासात सातत्याने अडथळे येतात.आग्नेय कोन (दक्षिण-पूर्व): दक्षिण आणि पूर्व दिशेच्या मध्ये अभ्यास खोली बनवल्याने मुलांचे मन अभ्यासापासून भटकते..अभ्यासाला बसताना 'या' नियमांचे करा पालनचेहऱ्याची दिशा: अभ्यासाला बसताना मुलांचे तोंड नेहमी पूर्व किंवा उत्तर दिशेला असावे. यामुळे एकाग्रता टिकून राहते.स्टडी टेबलची रचना: अभ्यासाचे टेबल भिंतीला एकदम टेकवून ठेवू नये.हवा आणि प्रकाश: स्टडी रुममध्ये पुरेशा प्रमाणात सूर्यप्रकाश आणि ताजी हवा येणे आवश्यक आहे. यामुळे मुलं ताजीतवानी आणि ऊर्जावान राहतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाज्यावर तांब्याचा सूर्य लावावा की नाही? वास्तुनुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, महत्त्व आणि फायदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.