Vastu Tips : किचनमध्ये नक्की ठेवा 'या' 5 वस्तू; घरी होणार नाही पैशाची कमी, कुटुंबातल्या आरोग्याच्या समस्या होतील दूर, नोकरी-धंद्यात यश

वास्तूनुसार स्वयंपाकघर हे केवळ अन्न शिजवण्याचे ठिकाण नसून ते घराचे ऊर्जा केंद्र मानले जाते. किचनमध्ये काही खास वस्तूंचा समावेश केल्यास सकारात्मक ऊर्जेचा संचार होतो आणि आर्थिक चणचण दूर होण्यास मदत मिळते..काचेच्या बरणीत समुद्री मीठमिठामध्ये नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेण्याची अफाट शक्ती असते. किचनच्या एका कोपऱ्यात काचेच्या लहान बरणीत समुद्री मीठ किंवा मोठे मीठ भरून ठेवावे. हे मीठ घरातील वास्तुदोष कमी करते आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. मिठाच्या या साध्या प्रयोगामुळे घरातील कलह कमी होऊन शांतता नांदते ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या कामातील एकाग्रतेवर आणि नोकरी-धंद्यातील यशावर होतो..भरलेले तांदळाचे भांडेतांदूळ हे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. आपल्या किचनमधील तांदळाचा डबा कधीही पूर्णपणे रिकामा होऊ देऊ नका. तो संपण्यापूर्वीच त्यात नवीन तांदूळ भरावेत. भरलेला तांदळाचा डबा घरात कधीही अन्नाची आणि पैशाची कमतरता भासू देत नाही असे मानले जाते. यामुळे शुक्र ग्रहाची स्थिती मजबूत होते, ज्यामुळे जीवनात भौतिक सुखसोयी आणि ऐश्वर्य प्राप्त होण्यास मदत मिळते..मातीचे लहान भांडे किंवा माठआजच्या आधुनिक काळात आपण फ्रीजचे पाणी पितो पण किचनमध्ये एक लहान मातीचे भांडे किंवा माठ असणे अत्यंत शुभ मानले जाते. मातीमध्ये पृथ्वी तत्त्व असते जे घराला स्थैर्य देते. या भांड्यातील पाणी पिणे आरोग्यासाठी तर उत्तम असतेच पण यामुळे घरातील बुध आणि चंद्र ग्रह शांत राहतात. यामुळे व्यवसायात होणारे नुकसान टळते आणि प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतात..पितळी भांड्यात मधशुद्ध मध हे आरोग्यासाठी वरदान आहे, पण वास्तूनुसार किचनमध्ये मध ठेवल्याने घरातील वातावरण मधुर राहते. शक्य असल्यास मध एका छोट्या पितळी किंवा काचेच्या बाटलीत ठेवावे. मधाच्या उपस्थितीमुळे घरात सकारात्मकतेचा प्रवाह वाढतो आणि कुटुंबातील लोकांमध्ये प्रेम टिकून राहते. आर्थिक गुंतवणुकीत यश मिळवण्यासाठी आणि अडकलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय मानला जातो.Disclaimer : या माहिती मधून पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहचवण्यास परावृत्त करण्याचे उद्देश नाही. आम्ही झाडे तोंडण्याला प्रोत्साहन देत नाही, कोणाच्या भावना दुखवण्याचा उद्देश नाही.