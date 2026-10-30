Vastu Tips: मातीशिवाय काचेच्या बाटलीत, पाण्यामध्ये सहज वाढवा 'ही' ३ रोपे; घरात येईल सुख-समृद्धी! पाहा वास्तुशास्त्र...

Vastu shastra: घर सुंदर, प्रसन्न आणि टवटवीत दिसावे यासाठी अनेक जण विविध प्रकारची इनडोअर रोपे लावतात पण, प्रत्येकाकडे झाडे लावण्यासाठी मोठे अंगण किंवा बाग असेलच असे नाही. अशा वेळी जागेची अडचण नसतानाही अगदी सोप्या पद्धतीने मातीशिवाय फक्त पाण्यात रोपे वाढवणे हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. यासाठी मोठ्या कुंड्यांची गरज नसून एक सुंदर काचेची बाटली किंवा बरणी आणि थोडेसे पाणी पुरेसे असते.वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईनुसार, घरात लावलेली काही विशिष्ट रोपे फक्त घराची शोभा वाढवत नाहीत, तर सुख-समृद्धी, शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा देखील आकर्षित करतात. कोणत्या दिशांना कोणती रोपे ठेवावीत आणि त्यांची निगा कशी राखली जावी, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .मनी प्लांट (Money Plant)वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईमध्ये मनी प्लांटला धन, ऐश्वर्य आणि आर्थिक प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. घरात हिरवीगार आणि टवटवीत वेल असेल, तर सकारात्मक ऊर्जा कायम टिकून राहते.पाण्यात वाढवण्याची पद्धत: मनी प्लांट मातीशिवाय पाण्यात वाढवणे अत्यंत सोपे आहे. मनी प्लांटची एक निरोगी फांदी (Cutting) कापून काचेच्या बरणीत किंवा बाटलीत पाण्यामध्ये ठेवावी. काही दिवसांतच त्याला छान मुळे फुटतात.योग्य दिशा: वास्तुनुसार मनी प्लांट आग्नेय (South-East) दिशेला ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते, कारण ही दिशा संपत्तीच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते.महत्त्वाची काळजी: बाटलीतील पाणी वेळोवेळी बदलावे आणि सुकलेली किंवा पिवळी पडलेली पाने काढून टाकावीत. वेलीची पाने जमिनीवर लोळणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, वेल नेहमी वरच्या दिशेने वाढवावी..Numerology: करिअरमध्ये मोठी रिस्क घ्यायला घाबरत नाहीत 'या' मूलांकाचे लोक; नवीन स्किल्स शिकण्यात असतात नंबर वन! .लकी बांबू (Lucky Bamboo)लकी बांबू आपल्या आकर्षक आणि अनोख्या रचनेमुळे घर तसेच ऑफिसच्या टेबलची शोभा वाढवतो. फेंगशुई आणि वास्तूमध्ये याला सौभाग्य, उत्तम आरोग्य आणि भरभराटीचे प्रतीक मानले जाते.रचना आणि दिशा: पारदर्शक काचेच्या भांड्यात पाणी भरून हे रोप सहज ठेवता येते. काचेच्या पात्रात रंगीबेरंगी दगड किंवा गोटे टाकल्यास ते दिसायला अतिशय सुंदर दिसते आणि रोपाला योग्य आधारही मिळतो. लकी बांबू पूर्व (East) किंवा ईशान्य (North-East) दिशेला ठेवणे अत्यंत लाभदायी मानले जाते.काळजी: रोपाची मुळे नेहमी स्वच्छ पाण्यात बुडालेली असावीत, पण रोपाची पाने पाण्यात बुडणार नाहीत याची विशेष काळजी घ्यावी. आठवड्यातून एकदा पात्रातील पाणी आवर्जून बदलावे..पीस लिली (Peace Lily)चमकदार गडद हिरवी पाने आणि पांढरीशुभ्र फुले असणारी 'पीस लिली' घराचा कोणताही कोपरा उजळवून टाकते. वास्तुशास्त्रात या वनस्पतीचा संबंध मानसिक शांती, पवित्रता आणि नात्यांमधील गोडव्याशी जोडला गेला आहे.वाढवण्याची पद्धत: पीस लिली देखील पाण्यात उत्तम प्रकारे वाढू शकते. मातीतून रोप काढल्यानंतर त्याची मुळे पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावीत, जेणेकरून मुळांना माती चिकटून राहणार नाही. त्यानंतर ते स्वच्छ पाण्याच्या काचेच्या पात्रात ठेवावे.योग्य दिशा आणि प्रकाश: ही वनस्पती उत्तर (North) किंवा पूर्व (East) दिशेला ठेवणे योग्य मानले जाते. या रोपाला थेट कडक उन्हात ठेवू नये; घरात जिथे चांगला अप्रत्यक्ष नैसर्गिक प्रकाश (Indirect Sunlight) मिळेल अशा ठिकाणी ठेवावे..काचेच्या भांड्यात रोपे लावताना घ्यावयाची विशेष काळजीपाण्याची स्वच्छता: दर ७ ते १० दिवसांनी भांड्यातील पाणी न चुकता बदलावे. पाणी खराब झाले किंवा मुळे कुजल्यासारखी वाटल्यास लगेच पाणी बदलून खराब झालेला भाग कापून टाकावा.योग्य प्रकाश: या तिन्ही रोपांना थेट प्रखर उन्हाची गरज नसते. त्यामुळे खिडकीजवळ किंवा जिथे चांगला प्रकाश मिळतो अशी जागा निवडावी.सकारात्मक दृष्टिकोन: केवळ वनस्पती लावल्यानेच सर्व काही बदलेल असा अंधविश्वास न ठेवता, घरातील वातावरण ताजेतवाने, प्रसन्न आणि शुद्ध ठेवण्यासाठी या रोपांची योग्य निगा राखावी. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: किचनच्या ओट्यावर कधीही ठेवू नका 'या' ४ गोष्टी; स्वयंपाकघरातील चुकांमुळे वाढेल दारिद्र्य! जाणून घ्या वास्तुनियम....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.