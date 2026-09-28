Vastu Tips: धुळीच्या भीतीने घराच्या खिडक्या २४ तास बंद ठेवताय? वास्तूशास्त्रानुसार ओढावू शकतात 'या' ५ मोठ्या अडचणी!

Closed Windows Impact Financial Stability: अनेकदा सुरक्षेच्या कारणामुळे किंवा धूळ-माती नको म्हणून घरातील खिडक्या २४ तास बंद ठेवल्या जातात. पण, वास्तूशास्त्र आणि आधुनिक आरोग्य विज्ञान या दोन्हीनुसार घराच्या खिडक्या नेहमी बंद ठेवणे हानिकारक ठरू शकते. सकाळच्या वेळी खिडक्या उघडल्याने घरात येणारा सूर्यप्रकाश फक्त जिवाणूंचा नाश करत नाही, तर संपूर्ण वास्तूतील ऊर्जेचा समतोल राखण्यासही मदत करतो. खिडक्या बंद ठेवल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा, कौटुंबिक तणाव आणि आरोग्याच्या तक्रारी कशा वाढतात,ते पाहूया-.बंद खिडक्यांमुळे वाढतो नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाववास्तूशास्त्रानुसार घराच्या खिडक्या संपूर्ण दिवस बंद राहिल्यास वास्तूतील ऊर्जेचा सुचारू प्रवाह खंडित होतो. घरात जुनी आणि दूषित ऊर्जा साचून राहिल्याने नकारात्मकता वाढते. याचा थेट परिणाम घरातील आर्थिक स्थितीवर, कौटुंबिक सौहार्दावर आणि सदस्यांच्या मनःस्थितीवर दिसून येतो..Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!.गंभीर आजार आणि संसर्गाचा धोकासकाळच्या कोवळ्या उन्हात नैसर्गिकरित्या हानिकारक कीटाणू आणि बॅक्टेरिया नष्ट करण्याची क्षमता असते. खिडक्या बंद राहिल्यामुळे घरात सूर्यप्रकाश आणि ताजी हवा पोहोचत नाही. हवा खेळती न राहिल्याने घरातील आर्द्रता वाढते, ज्यामुळे श्वसनाचे आजार, ॲलर्जी आणि मानसोपचारविषयक समस्या डोके वर काढू शकतात.वास्तूदोषाची निर्मिती आणि एकाग्रतेचा अभावज्या घरात खिडक्यांना कधीच मोकळे केले जात नाही, तिथे वास्तूदोष निर्माण होतो असे मानले जाते. या दोषामुळे घरातील सदस्यांचे मन अस्थिर राहणे, कामात एकाग्रता न होणे आणि निद्रानाशासारख्या तक्रारी उद्भवतात. घराची सुख-शांती कायम राखण्यासाठी दिवसातून किमान एकदा तरी खिडक्या उघडून हवा खेळती ठेवणे आवश्यक आहे..गलिच्छ काचा आणि आवाज करणाऱ्या खिडक्याखिडक्या उघडण्यासोबतच त्यांची स्वच्छता राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.धूळ साचलेल्या काचा: गलिच्छ खिडक्यांमुळे सूर्यप्रकाश घरात प्रवेश करू शकत नाही, ज्यामुळे सकारात्मक ऊर्जा अडकून पडते.उघडताना होणारा कर्कश आवाज: खिडकी उघडताना किंवा बंद करताना येणारा आवाज वास्तूशास्त्रानुसार अशुभ मानला जातो. यामुळे घरात मानसिक तणाव वाढतो..पडद्यांची योग्य निवडखिडक्या उघड्या ठेवण्यासोबतच त्यावर कोणत्या प्रकारचे पडदे वापरले जातात, यालाही मोठे महत्त्व आहे. अत्यंत जाड किंवा वजनदार पडद्यांमुळे ताजी हवा आणि नैसर्गिक प्रकाश अडवला जातो. त्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जेचे आगमन सहज व्हावे यासाठी हलक्या आणि फिकट रंगाच्या पडद्यांचा वापर करणे अधिक लाभदायक ठरते.घरातील वातावरण प्रसन्न, आरोग्यदायी आणि वास्तूदोषमुक्त ठेवण्यासाठी दररोज सकाळी काही वेळासाठी घरातील खिडक्या नक्की उघडा आणि सकारात्मक ऊर्जेला घरात प्रवेश करू द्या.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात हंस किंवा बदकाची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.