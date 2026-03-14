Fridge Vastu Tips: फ्रिजच्यावर 'या' 3 गोष्टी ठेवू नका, अन्यथा निर्माण होतात वास्तुदोष

Kitchen Vastu Tips: वास्तुशास्त्र घरातील प्रत्येक वस्तूची जागा आणि दिशा यांचे महत्त्व सांगत असते. घरात योग्य ठिकाणी वस्तू ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते असं मानलं जातं. विशेषतः स्वयंपाकघरातील फ्रिजच्यावर जे ठेवले जाते त्याचा घराच्या वातावरणावर आणि कुटुंबाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, वास्तुनुसार फ्रिजच्या वर काही वस्तू ठेवणे अशुभ मानले जाते. .जड सामान जागेच्या कमतरतेमुळे अनेक लोक फ्रिजच्यावर मोठी भांडी, कंटेनर किंवा इतर जड वस्तू ठेवतात. वास्तुनुसार फ्रिजच्या वर जड वस्तू ठेवणं अयोग्य मानलं जातं. यामुळे घरातील ऊर्जा संतुलन बिघडू शकते आणि मानसिक ताण किंवा अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. फ्रिजच्यावर जास्त वजन ठेउ नका. धार्मिक वस्तूअनेक लोक फ्रिजच्यावर देवांचे फोटो, पूजा वस्तू किंवा धार्मिक पुस्तके ठेवतात. वास्तुशास्त्रानुसार ही पद्धत अयोग्य मानली जाते. फ्रिज हे एक उपयुक्त घरगुती उपकरण आहे; त्यावर धार्मिक वस्तू ठेवणे त्याचा अनादर मानलं जातं. म्हणून, पूजासंबंधित असलेल्या वस्तू नेहमी मंदिरात किंवा इतर पवित्र ठिकाणी ठेवाव्यात. .औषधेअनेकदा औषधांचे बॉक्स अशा घरात ठेवले जातात जिथे ते सहज सापडतात. म्हणून लोक ते फ्रिजच्यावर ठेवतात. वास्तुनुसार असं केल्यानं आरोग्याच्या समस्या वाढू शकतात. फ्रिजला थंडपणा आणि जड उर्जेचे प्रतीक मानलं जातं, तर औषधं आजाराच्या उर्जेशी संबंधित असतात. म्हणून, दोन्ही एकत्र ठेवणं अशुभ मानलं जातं. फ्रिजच्या वर इलेक्ट्रॉनिक्स अनेक लोक फ्रिजरेटरच्या वर चार्जर, एक्सटेंशन कॉर्ड, अडॅप्टर किंवा लहान लाइट ठेवतात. फ्रिज आधीच एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे, जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऊर्जा निर्माण करते. म्हणून, त्यावर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ठेवल्यानं घरातील उर्जेमध्ये असंतुलन निर्माण होऊ शकते. वास्तुनुसार यामुळे अग्नि घटक वाढू शकतो. ज्यामुळे चिडचिड, तणाव आणि संघर्ष होऊ शकतो. यामुळे आर्थिक आणि मानसिक समस्या देखील उद्भवू शकतात. .रोप ठेवणेकाही लोक सजावटीसाठी फ्रिजच्यावर एक लहान रोप किंवा पाण्याने भरलेले भांडे ठेवतात. वास्तुनुसार, ही पद्धत देखील अयोग्य मानली जाते. फ्रिज हे एक विद्युत उपकरण आहे; त्यावर पाणी किंवा वनस्पती ठेवल्याने ऊर्जा संतुलन बिघडू शकते. म्हणून, रेफ्रिजरेटरच्या वरची जागा स्वच्छ आणि रिकामी ठिवावी..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.