Vasubaras 2025: वसुबारसेच्या दिवशी कामधेनुची मूर्ती घरात कोणत्या दिशेला ठेवावी? वाचा वास्तूशास्त्र काय सांगतं

वसुबारसच्या दिवशी कामधेनुची मूर्ती घरात ठेवताना कोणत्या दिशेला ठेवावी हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी वसुबारस साजरी केली जाते. कामधेनुची मूर्ती घरात ठेवल्यास सुखसमृद्धी आणि सकारात्मकता येते. वास्तूशास्त्रानुसार, मूर्तीची योग्य दिशा निवडल्यास घरात शुभ परिणाम मिळतात..Vasubaras 2025 vastu direction for Kamadhenu idol placement at home: आज दिवाळीचा पहिला दिवस. यंदा वसुबारस १७ ऑक्टोबरला साजरी केली जात आहे. पौराणिक कथेनुसार कामधेनुची निर्मीती समुद्रमंथनाच्या वेळी झाली. गायीला हिंदू धर्मात खुप महत्व आहे. घरात कामधेनु गायीची मुर्ती ठेवल्यास सुखसमृद्धी लाभते. तसेच घरात सकारात्मक वातावरण कायम राहते. वास्तूशास्त्रात देखील वसुबारसची गाय घरात ठेवणे शुभ मानलं गेलं आहे. पण घरात कोणत्या दिशेला मूर्ती ठेवावी हे जाणून घेऊया. .पुढील गोष्टी लक्षात ठेवावास्तूदोषघरात कामधेनुची मूर्ती ठेवल्यास वस्तूदोष दूर होतो. तसेच कायम सकारात्मक वातावरण राहते. दक्षिण दिशाजर तुम्हाला कामांमध्ये स्थिरता हवी असेल तर कामधेनुची मुर्ती दक्षिण पश्चिम दिशेला ठेवावी. .आग्नेश दिशावास्तूनुसार कामधेनूची मूर्ती आग्नेय दिशेला ठेवल्यास घरातील महिला आंनंदा राहतात. तसेच कुटुंबही आनंदी राहते.पूर्व दिशावास्तूनूसार घराच्या पूर्व दिशेला कामधेनूची मूर्ती ठेवल्यास पैशासंबंधित समस्या दूर होतात. तसेच माता लक्ष्मीची कृपादृष्टी कायम राहते..उत्तर दिशाघराच्या उत्तर दिशेला गायीची मूर्ती ठेवल्याने धनाची देवता कुबेर यांची कृपादृष्टी राहते.ईशान्य कोपराजर घरातील मुले नसतील तर कामधेनु गायीची मूर्ती ईशान्य कोपऱ्यात लावावे. तसेच नियमितपणे पूजा करावी..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.