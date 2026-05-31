Vat Purnima 2026: अधिक मासामुळे वटपौर्णिमा उशिरा; जाणून घ्या योग्य तारिख, पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि संपूर्ण विधी

Vat Purnima 2026 Correct Date, Auspicious Timing and Puja Vidhi: वटपौर्णिमा हा सुवासिनी महिलांचा अतिशय महत्त्वाचा सण मानला जातो. पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि अखंड सौभाग्यासाठी या दिवशी महिला उपवास करतात आणि वडाच्या झाडाची पूजा करतात. विशेषतः नवविवाहित महिलांसाठी या सणाला खास महत्त्व असतं. यंदा वटपौर्णिमेच्या तारखेबाबत काहीसा संभ्रम असल्याने नेमकी तारीख, पूजेचा मुहूर्त आणि पूजेची सोपी पद्धत जाणून घेऊया..वटपौर्णिमा २०२६ तारीखज्येष्ठ पौर्णिमा तिथी प्रारंभ : २८ जून २०२६, रविवार, सकाळी ८:३५ वाजताज्येष्ठ पौर्णिमा तिथी समाप्त : २९ जून २०२६, सोमवार, सकाळी ८:४८ वाजताउदय तिथीनुसार ज्येष्ठ पौर्णिमा २९ जून रोजी असल्यामुळे यंदा वटपौर्णिमा सोमवार, २९ जून २०२६ रोजी साजरी केली जाणार आहे..वटपौर्णिमा पूजेचा शुभ मुहूर्त२९ जून २०२६ रोजी वटपौर्णिमेची पूजा करण्यासाठी शुभ वेळ सकाळी ८:५५ ते १०:४० अशी आहे..पूजेसाठी लागणारे साहित्यवडाच्या पूजेसाठी खालील साहित्य सोबत घ्यावे :हळद-कुंकूवडाला बांधण्यासाठी दोरा किंवा कापसाचे सूतबांगड्या, मंगळसूत्र व इतर सौभाग्याचे साहित्यफुले व अक्षतादिवाविड्याची पानेपाच फळेआंबापाण्याचा तांब्या.वटपौर्णिमा पूजा विधीवटपौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे. देवपूजा करून वडाच्या झाडाजवळ जावे. सर्वप्रथम वडाला हळद-कुंकू वाहावे. त्यानंतर सावित्री देवीला बांगड्या, मंगळसूत्र आणि इतर सौभाग्याचे साहित्य अर्पण करावे.यानंतर फुले, अक्षता आणि फळे अर्पण करून दिव्याने औक्षण करावे. पतीच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखी संसारासाठी प्रार्थना करावी. वडाच्या झाडाभोवती पाण्याने प्रदक्षिणा घालावी. शेवटी वडाला धागा बांधून सात प्रदक्षिणा माराव्यात आणि अखंड सौभाग्याची प्रार्थना करावी.हिंदू धर्मात वटपौर्णिमेच्या व्रताला विशेष महत्त्व आहे. श्रद्धेने केलेले हे व्रत वैवाहिक आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि सौख्य मिळवून देणारे मानले जाते.