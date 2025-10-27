Vivah Muhurat: यावर्षी फक्त ४९दिवसच विवाह मुहूर्त; नोव्हेंबर ते जुलै दरम्यानच विवाह समारंभ, डॉ. अनिल वैद्य यांची माहिती

संस्कृती

Tulsi Vivah Marks the Start of Marriage Season 2025–26: तुळशी विवाहानंतर विवाह मुहूर्तांचा हंगाम सुरू; मात्र फक्त ४९ दिवस शुभ मुहूर्त राहणार, अशी माहिती डॉ. अनिल वैद्य यांनी दिली. २०२५ ते जुलै २०२६ दरम्यान गुरू आणि शुक्र अस्तामुळे काही काळ विवाह व मुंजी मुहूर्त थांबतील.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : येत्या २ नोव्हेंबरला चातुर्मास समाप्त होत असून, तुळशी विवाहारंभ होत आहे. शास्त्राप्रमाणे त्यादिवशीपासून सुरू होणारा विवाह मुहूर्तांचा हंगाम जुलै २०२६ पर्यंत राहणार आहे, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल नागेश वैद्य यांनी दिली आहे. यावेळी फक्त ४९ दिवसच विवाहाचे मुहूर्त राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

