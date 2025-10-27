Vivah Muhurat: यावर्षी फक्त ४९दिवसच विवाह मुहूर्त; नोव्हेंबर ते जुलै दरम्यानच विवाह समारंभ, डॉ. अनिल वैद्य यांची माहिती

नागपूर : येत्या २ नोव्हेंबरला चातुर्मास समाप्त होत असून, तुळशी विवाहारंभ होत आहे. शास्त्राप्रमाणे त्यादिवशीपासून सुरू होणारा विवाह मुहूर्तांचा हंगाम जुलै २०२६ पर्यंत राहणार आहे, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल नागेश वैद्य यांनी दिली आहे. यावेळी फक्त ४९ दिवसच विवाहाचे मुहूर्त राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..डॉ. वैद्य यांच्या मते, यावर्षी आषाढ मासात गुरूचा अस्त असल्यामुळे ८ जूननंतर विवाह मुहूर्त नव्हते. त्याचप्रमाणे ५ डिसेंबर २०२५ नंतर ६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत शुक्राचा अस्त असल्यामुळेदेखील विवाह मुहूर्त नाहीत. त्यामुळे या विवाह हंगामात फक्त ४९ दिवसच विवाह मुहूर्त आणि व्रतबंधांचे म्हणजे मुंजीचे फक्त २० दिवस मुहूर्त आहेत. या काळात शुक्र अस्तोदय काळ १३ डिसेंबर ते १ फेब्रुवारी २०२६ असा आहे..विवाह मुहूर्त काढताना वधू-वर तसेच मुंजीसाठी मुहूर्त काढताना मुलांना गुरूबळ, चंद्रबळ आणि रविबळ आहे की नाही, हे पाहिल्याशिवाय मुहूर्त काढू नये. यासाठी जाणकार ज्योतिषांचा सल्ला घेऊनच विवाह मुहूर्त काढावे. ६ डिसेंबर २०२५ ते १ जून २०२६ पर्यंत गुरू मिथुन राशीत आहे. तसेच पुढील वर्षी २ जूनपासून ३० ऑक्टोबरपर्यंत गुरू कर्क राशीत राहणार आहे..त्यामुळे वधू-वरांचे कोणती राशी आहे, त्याप्रमाणे त्यांना गुरुबळ आहे का आणि नसल्यास गुरुची शांती करूनच विवाह करावे, असेही डॉ. वैद्य यांनी सांगितले. डॉ. वैद्य यांच्या मते, २५ जुलै २०२६ ते २१ नोव्हेंबर २०२६ चातुर्मास असल्यामुळे विवाह मुहूर्त नाहीत. तसेच १७ मे ते १५ जून २०२६ हा अधिक जेष्ठ मास आहे. त्यामुळे त्या सुमारासही मुहूर्त नाही. मुख्य म्हणजे ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुरू सिंह राशीत प्रवेश करणार आहे. सिंहस्त काळात विवाहाचे मुहूर्त काढण्याचे टाळावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे..अडचणीच्या वेळी घ्या ज्योतिषीची मदतबऱ्याचवेळा विदेशात राहणारी मुले-मुली भारतात परत येतात. त्यांना लग्न करून लवकर परत जायचे असते. त्याचप्रमाणे घरी कुणी आजारी असल्यास मुला-मुलींचे विवाह त्यांच्यासमोर व्हावे, अशी वृद्ध मंडळीची इच्छा असते. त्याचप्रमाणे प्रौढ कुमारिका वगैरे असल्यास साधारणपणे चातुर्मासात किंवा गुरू, शुक्र यांचा अस्त असताना किंवा सिंहस्थ काळातसुद्धा विवाह मुहूर्त काढतात. अडचणीच्या वेळी हे सर्व मुहूर्त प्रामुख्याने जाणकार ज्योतिषीकडूनच काढावे. अन्यथा पुढे त्रास होण्याची शक्यता असते, असे डॉ. अनिल वैद्य यांनी सांगितले. तसेच मुंजीचे मुहूर्त काढताना बटूची आणि वडिलांची कुंडली ज्योतिषीकडे दाखवावी, असेही ते म्हणाले..विवाह मुहूर्तनोव्हेंबर : २२, २३, २५, २६,२७, ३०डिसेंबर : २, ५जानेवारी २०२६: शुक्राचा अस्त असल्यामुळे विवाह मुहूर्त नाहीत.फेब्रुवारी २०२६: ६, ७, १०,११, १२, २०, २१, २२, २५, २६मार्च २०२६: ५, ७, ८, १४,१५, १६एप्रिल २०२६: २१, २६, २८, २९, ३०मे २०२६ : १, ३, ६, ८, ९, १०, १३, १४जून २०२६ : १९, २३, २४, २७जुलै २०२६ : १, ३, ४, ७, ८, ११.Lakshmi Kubera Pooja 2025: या वर्षी लक्ष्मी-कुबेर पूजन २१ ऑक्टोबरलाच! जाणून घ्या शुभ मुहूर्त.मुंजींचे मुहूर्त(सर्व मुहूर्त सकाळचेच आहेत)फेब्रुवारी २०२६- ६, १९, २२, २६, २७मार्च २०२६- ८, २०, २९एप्रिल २०२६- ३, ८, २१, २२, २८मे २०२६- ३, ६, ७, ८जून २०२६- १६, १७, १९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.