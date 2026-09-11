Marbat Festival 2026: काळी मारबत, पिवळी मारबत… नागपूरचा ‘मारबत उत्सव’ नेमका काय आहे?

WHAT IS MARBAT UTSAV IN NAGPUR: नागपूर म्हटलं की गणेशोत्सव, ताडोबा, संत्री यांसोबतच आणखी एका खास सांस्कृतिक परंपरेची आठवण होते, ती म्हणजे ‘मारबत उत्सव’. नागपूरमध्ये दरवर्षी साजरा होणारा हा उत्सव महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेतील एक वेगळं आणि लक्षवेधी उदाहरण आहे. या उत्सवात मोठ्या आकाराच्या मारबती आणि बडग्यांच्या प्रतिमा मिरवणुकीत सहभागी केल्या जातात..मारबत उत्सव म्हणजे काय?महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच ‘तन्हा पोळ्या’च्या दिवशी हा उत्सव साजरा केला जाणारा उत्सव म्हणजे मारबत उत्सव. दरवर्षी साजरा होणारा हा मारबत उत्सव सुमारे १४५ वर्षे जुना सांस्कृतिक आणि सामाजिक उत्सव आहे. .कधी झाली सुरुवात?मारबत उत्सवाची सुरुवात १९व्या शतकात, ब्रिटिशांच्या काळात झाल्याचे मानले जाते. त्यावेळी नागपूरच्या लोकांनी ब्रिटिश राजवटीविरोधात आणि भोसले घराण्यातील बाकाबाईंसारख्या ब्रिटिश समर्थकांविरोधात निषेध व्यक्त करण्यासाठी ही अनोखी परंपरा सुरू केली..मारबत उत्सव का साजरा केला जातो?मारबत उत्सवामागे वाईट गोष्टींचा नाश आणि चांगल्याचा विजय हा मुख्य विचार आहे. समाजातील नकारात्मकता दूर जावी आणि सुख-शांती नांदावी, अशी यामागची भावना आहे.विशेष म्हणजे, या उत्सवाला केवळ धार्मिक किंवा पारंपरिक स्वरूप नाही. समाजातील समस्या आणि लोकांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठीही या उत्सवाचा वापर केला जातो. भ्रष्टाचार, अन्याय, महागाई, राजकीय परिस्थिती किंवा इतर सामाजिक प्रश्नांवर मारबतींच्या माध्यमातून भाष्य केले जाते..इथे असते सर्वात मोठी मिरवणूकनागपूरमध्ये या उत्सवाचा मोठा उत्साह पाहायला मिळतो. विशेषतः इतवारी परिसर हा मारबत उत्सवाच्या मिरवणुकीसाठी प्रसिद्ध आहे. या मिरवणुकीत सहभागी होण्यासाठी शहरासह आसपासच्या भागातूनही मोठ्या संख्येने नागरिक येतात..कशी असते मारबतची मिरवणूक?मारबत उत्सवाच्या दिवशी विविध प्रकारच्या प्रतिमा तयार करून त्यांची भव्य मिरवणूक काढली जाते.१. मारबतींची निर्मितीकाळी मारबत आणि पिवळी मारबत यांच्या मोठ्या प्रतिमा तयार केल्या जातात. यासाठी माती, गवत, कापड अशा साहित्याचा वापर केला जातो. याशिवाय छोट्या आकाराच्या प्राण्यांच्या किंवा इतर प्रतीकात्मक प्रतिमाही तयार केल्या जातात. त्यांना ‘बडगे’ असे म्हटले जाते.२. ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूकमारबतींची मिरवणूक नागपूरच्या रस्त्यांवरून काढली जाते. ढोल-ताशे, पारंपरिक वाद्ये आणि मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले नागरिक यामुळे संपूर्ण वातावरण उत्साहाने भरून जाते..३. सामाजिक विषयांवर भाष्यया मिरवणुकीत घोषणाबाजी, फलक आणि प्रतिमांच्या माध्यमातून विविध सामाजिक व सार्वजनिक प्रश्न मांडले जातात. त्यामुळे मारबत उत्सव हा सामान्य नागरिकांच्या भावना व्यक्त करण्याचे एक माध्यमही बनला आहे.४. वाईटाचा नाश करण्याचे प्रतीकमिरवणुकीनंतर या प्रतिमांशी संबंधित पारंपरिक विधी केले जातात. यामागे समाजातील वाईट प्रवृत्ती आणि नकारात्मकता दूर करण्याचा प्रतीकात्मक अर्थ आहे..मारबत उत्सवाचे वैशिष्ट्य काय?मारबत उत्सवाची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे परंपरा आणि सामाजिक भाष्य यांचा सुंदर संगम. हा केवळ उत्सव किंवा मिरवणूक नसून, नागपूरच्या लोकजीवनाशी जोडलेली एक वेगळी सांस्कृतिक ओळख आहे.या उत्सवातून लोक एकत्र येतात, आपली परंपरा जपतात आणि त्याचबरोबर समाजातील प्रश्नांकडेही लक्ष वेधतात. त्यामुळे नागपूरचा मारबत उत्सव हा महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोकसंस्कृतीतील एक आगळावेगळा उत्सव मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.