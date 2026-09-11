संस्कृती

Marbat Festival 2026: काळी मारबत, पिवळी मारबत… नागपूरचा ‘मारबत उत्सव’ नेमका काय आहे?

KALI MARBAT, PIVLI MARBAT HISTORY: काळी मारबत, पिवळी मारबत आणि बडग्यांची मिरवणूक नेमकी कशासाठी काढली जाते? जाणून घ्या नागपूरच्या १४५ वर्षे जुन्या मारबत उत्सवाची रंजक परंपरा.
Marbat Festival Nagpur 2026

Marbat Festival Nagpur 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

WHAT IS MARBAT UTSAV IN NAGPUR: नागपूर म्हटलं की गणेशोत्सव, ताडोबा, संत्री यांसोबतच आणखी एका खास सांस्कृतिक परंपरेची आठवण होते, ती म्हणजे ‘मारबत उत्सव’. नागपूरमध्ये दरवर्षी साजरा होणारा हा उत्सव महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेतील एक वेगळं आणि लक्षवेधी उदाहरण आहे. या उत्सवात मोठ्या आकाराच्या मारबती आणि बडग्यांच्या प्रतिमा मिरवणुकीत सहभागी केल्या जातात.

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