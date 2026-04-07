Akshaya Tritiya 2026: 19 की 20 एप्रिल, कधी आहे अक्षय तृतीया? गोंधळ दूर करून जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि खास योग

Akshaya Tritiya Muhurat and Shubh Yog: दरवर्षी वैशाख शुक्ल पक्षातील तृतीयेला अक्षय तृतीया साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात या सणाला एक अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानलं जातं. या दिवशी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णू, गणेश आणि कुबेर यांची पूजा केली जाते. तसेच, सोने-चांदीची खरेदी आणि दान करण्याचे कार्य देखील अत्यंत शुभ मानले जाते. इतकंच नाही, तर या दिवशी केलेलं प्रत्येक चांगलं कार्य अखंड फळ देतं, अशी श्रद्धा आहे. म्हणूनच हा दिवस फक्त सण नसून नव्या सुरुवातींसाठी सर्वोत्तम मानला जातो. मात्र यंदाच्या अक्षय तृतीयेच्या तारखेबद्दल सगळ्यांची गफलत होत आहे. .अक्षय तृतीया 2026 नेमकी कधी आहे?यंदा अनेक लोकांमध्ये तारखेबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. अक्षय तृतीयेच्या तारखेबाबत पंचांगानुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथीची सुरुवात 18 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजून 22 मिनिटांनी होईल, तर ही तिथी 19 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 3 वाजून 47 मिनिटांनी समाप्त होईल. हिंदू परंपरेनुसार उदय तिथीला विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे सूर्योदयाच्या वेळी तृतीया तिथी अस्तित्वात असल्याने यंदा अक्षय तृतीया शनिवार, 19 एप्रिल रोजी साजरी करण्यात येणार आहे..April 2026 Calendar: हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया ते सीता नवमी; आंब्याच्या मोसमातील खास सण आणि महत्त्वाचे दिवस जाणून घ्या.अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीयेनिमित्त पूजा आणि खरेदीसाठी यंदा विशेष शुभ मुहूर्त मानले जात आहेत. 19 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 6 वाजून 8 मिनिटांपासून ते दुपारी 12 वाजून 9 मिनिटांपर्यंत पूजेसाठी उत्तम वेळ आहे. त्याचप्रमाणे सोनं खरेदीसाठीही हा दिवस शुभ मानला जात असून सकाळी 6 वाजून 8 मिनिटांपासून ते दुपारी 3 वाजून 47 मिनिटांपर्यंत खरेदीसाठी अनुकूल मुहूर्त आहे. याशिवाय अभिजित मुहूर्त दुपारी 11 वाजून 55 मिनिटांपासून ते 12 वाजून 47 मिनिटांपर्यंत राहणार असून या वेळेत केलेली कोणतीही शुभ सुरुवात विशेष फलदायी मानली जाते. .Hanuman Chalisa: हनुमान भक्तीची शक्ती! हनुमान चालीसा म्हणाल तर मिळतील 'हे' अद्भुत फायदे; पण पद्धत चुकली तर होऊ शकतो परिणाम उलट!.यंदाची अक्षय तृतीया का आहे खास?या वर्षी अक्षय तृतीया अधिक विशेष मानली जात आहे कारण काही शुभ योग एकाच दिवशी जुळून येत आहेत:रोहिणी नक्षत्रसर्वार्थ सिद्धी योगअमृत सिद्धी योगज्योतिषशास्त्रानुसार हे योग एखाद्या कार्याच्या यशाची शक्यता वाढवतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.