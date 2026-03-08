Ram Navami 2026: यंदा 26 की 27 मार्च, कधी आहे राम नवमी? जाणून घ्या योग्य तारिख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

Ram Navami 2026 Date: प्रत्येक वर्षी चैत्र महिन्यातील शुक्ल नवमीला राम नवमी साजरी केली जाते. संपूर्ण देशभरात हा सण मोठ्या उत्साहात, आनंदात आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. रामभक्त मोठ्या भक्तिभावाने प्रभू श्रीरामाची पूजा अर्चना करतात. एवढंच नाही, तर भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मंदिरांमध्ये भजन, कीर्तनेही गायली जातात. मात्र यंदा 2026 मध्ये या दिवशी काहींच्या मनात एक मोठा प्रश्न आहे, की राम नवमी 26 की 27 मार्चला साजरी करायची? पंचांगानुसार तिथी आणि शुभ मुहूर्त कसे ठरवतात, पूजा विधी कधी आणि कशी करावी, हे सर्व जाणून घेणे महत्वाचे आहे. या लेखात आपण यंदाची अचूक तारीख, शुभ मुहूर्त आणि राम नवमीची पूजा कशी करावी ते सोप्या शब्दांत समजून घेणार आहोत..कधी आहे राम नवमी 2026?वैदिक पंचांगानुसार, चैत्र महिन्यातील शुक्ल नवमी तिथी 26 मार्च 2026 रोजी गुरुवारी सकाळी 11 वाजून 49 मिनिटांनी सुरू होईल आणि 27 मार्च 2026 रोजी सकाळी 10 वाजून 08 मिनिटांनी समाप्त होईल.शास्त्रानुसार राम नवमीचा उपवास आणि सण त्या दिवशी केला जातो जेव्हा नवमी तिथी दुपारी असते, कारण भगवान श्रीरामांचा जन्म दुपारी झाला होता. या वर्षी 27 मार्चला दुपारी नवमी तिथी नाही, म्हणून राम नवमीचा सण 26 मार्च 2026 रोजी साजरा केला जाईल..Gudi Padwa 2026: यंदा गुढी पाडवा 18 की 19 मार्चला? जाणून घ्या तारीख, वेळ, शुभ मुहूर्त अन् सणाचे महत्त्व.राम नवमी 2026 शुभ मुहूर्तभगवान श्रीरामांचा जन्म दुपारी झाला होता, म्हणून राम नवमीच्या दिवशी पूजा करण्यासाठी दुपारीचा वेळ म्हणजे सर्वात शुभ मुहूर्त मानला जातो.पूजेचा शुभ मुहूर्त: सकाळी 11:21 ते दुपारी 1:46या वेळेत प्रभू श्रीरामांचा जन्म साजरा करण्यासाठी पूजा, आरती आणि भजन-कीर्तन करणे खूप शुभ मानले जाते..राम नवमी पूजा विधीराम नवमीच्या दिवशी भक्त श्रद्धेने पूजा करतात आणि उपवास ठेवतात. पूजा करताना पुढील पद्धत वापरली जाते:सकाळी अंघोळ करून भगवान श्रीरामांचे ध्यान करा.पूजा करताना बसून व्रताचा संकल्प घ्या.रामांच्या प्रतिमेला गंगाजल शिंपडा आणि धूप-दीप लावा.तुळशीची पाने आणि कमळाचे फूल अर्पण करा, हे शुभ मानले जाते.पूजा करताना षोडशोपचार पद्धतीने भगवान रामांची पूजा करा.खीर, फळे किंवा इतर नैवेद्य अर्पण करून आरती करा.पूजा झाल्यानंतर रामरक्षा स्तोत्र किंवा विष्णू सहस्रनाम वाचा, यामुळे विशेष पुण्य मिळते..या मूलांकाच्या लोकांपासून सावध राहा ! अंतर्ज्ञानी असतात हे लोक; भविष्यातील घटना आधीच समजतात.राम नवमीचे धार्मिक महत्त्वरामायणानुसार भगवान श्रीरामांचा जन्म पुनर्वसु नक्षत्र आणि कर्क लग्नात झाला होता. त्यामुळे जर नवमी दिवशी पुनर्वसु नक्षत्र असेल, तर हा दिवस खूप महत्वाचा ठरतो. मात्र, 2026 मध्ये नवमी दिवशी आर्द्रा नक्षत्र असेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.