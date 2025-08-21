Shani Amavasya 2025: पितरांचे आशीर्वाद आणि शनिदेवाची कृपा मिळवण्याचा सुवर्णयोग! जाणून घ्या शनी अमावस्येची तारीख व पूजाविधी

Importance of Shani Amavasya for Pitru Puja: हिंदू परंपरेत जसे पौर्णिमेला महत्त्व आहे तसंच अमावास्येला देखील अत्यंत पवित्र मानलं जातं. अमावास्येला बहुतंशी वेळी पितरांची पूजा केली जाते, नैवेद्य दाखवला जातो आणि आशीर्वाद मिळावे म्हणून दानधर्म, उपवास करण्याची प्रथा आहे. यादिवशी केलेले काम पितृदोष मुक्तीसाठी अतिशय फायदेशीर मानले जाते. यंदा ही अमावस्या शनिवारी येत असल्याने या अमावास्येला शनी अमावस्या म्हटले आहे. शनिवार हा शनिदेवाचा दिवस असल्याने यादिवशी फक्त पितरांचे आशीर्वादच नाही तर शनिदेवाची कृपादेखील लाभणार आहे. .कधी आहे शनी अमावस्या?यंदाची भाद्रपद महिन्यातील ही अमावस्या शनिवारी २३ ऑगस्ट रोजी आहे. २२ ऑगस्ट रोजी, शुक्रवारी सकाळी ११.५५ वाजता ही अमावस्या सुरु होणार असून २३ ऑगस्ट रोजी शनिवारी सकाळी ११. ३५ वाजता संपणार आहे..पूजाविधीची वेळशनी अमावस्येची पूजा करण्यासाठी शनिवार, २३ ऑगस्ट रोजी योग्य दिवस आहे. या दिवशी पितृपूजनासोबतच शनिदेवाची पूजा केल्यास शनिदोष, पितृदोष तसेच आयुष्यातील अनेक अडचणींवरही मात मिळते असे मानले जाते.शनी अमावस्या का साजरी केली जाते?शनी अमावास्येच्या दिवशी धार्मिक मान्यतेनुसार केलेली पूजा, स्नान, दान फक्त पितरांना शांती न देता आपल्याला शनिदेवाचीही कृपादृष्टी होते. त्यामुळे आयुष्यातील अडथळे, दुर्दैव आणि संकटं कमी होतात आणि घरात समृद्धी आणि शांती नांदते..शनी अमावस्या पूजाविधी- या दिवशी घरच्या दक्षिण दिशेला आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणार्थ दिवा लावा. या सध्या कृत्यामुळे त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळू शकतात.- शनिवार असल्याने शनिदेवाच्या मूर्तीसमोर किंवा शनी मंदिरात मोहरीचे किंवा तिळाचे तेल अर्पण करा आणि "ॐ शं शनैश्चराय नमः” या मंत्राचा १०८ वेळा जप करा.- या दिवशी काळे तीळ, लोखंड, उडीद डाळ यांचं दान महादान म्हणू ओळखला जातं.- हनुमान चालीसा पठण करा आणि हनुमान मंदिरात चमेलीचं तेल अर्पण करा. यातून शनीदोषाचा त्रास कमी होतो आणि धैर्य वाढतं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.