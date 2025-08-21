संस्कृती

Shani Amavasya 2025: पितरांचे आशीर्वाद आणि शनिदेवाची कृपा मिळवण्याचा सुवर्णयोग! जाणून घ्या शनी अमावस्येची तारीख व पूजाविधी

Shani Amavasya 2025 Date and Time: २३ ऑगस्टला येणाऱ्या या दुर्मिळ योगात पितरांचे आशीर्वाद आणि शनिदेवाची कृपा मिळवण्यासाठी जाणून घ्या खास पूजाविधी व उपाय.
Importance of Shani Amavasya for Pitru Puja: हिंदू परंपरेत जसे पौर्णिमेला महत्त्व आहे तसंच अमावास्येला देखील अत्यंत पवित्र मानलं जातं. अमावास्येला बहुतंशी वेळी पितरांची पूजा केली जाते, नैवेद्य दाखवला जातो आणि आशीर्वाद मिळावे म्हणून दानधर्म, उपवास करण्याची प्रथा आहे. यादिवशी केलेले काम पितृदोष मुक्तीसाठी अतिशय फायदेशीर मानले जाते.

यंदा ही अमावस्या शनिवारी येत असल्याने या अमावास्येला शनी अमावस्या म्हटले आहे. शनिवार हा शनिदेवाचा दिवस असल्याने यादिवशी फक्त पितरांचे आशीर्वादच नाही तर शनिदेवाची कृपादेखील लाभणार आहे.

