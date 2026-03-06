Second Solar Eclipse 2026: एक झालं आता दुसरं सूर्यग्रहण कधी? तारीख, वेळ जाणून घ्या! भारतावर याचा काय परिणाम

Second Solar Eclipse of Year 2026: हिंदू परंपरेत ग्रहणाचा कालावधी विशेष मानला जातो. या वेळेत वातावरणात काही बदल होतात, अशी अनेकांची मान्यता आहे. त्यामुळे ग्रहणाच्या दरम्यान काही नियम पाळाले पाहिजेत आणि काही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत असं सांगितलं जातं. असं मानलं जातं की या काळात योग्य काळजी घेतली नाही तर त्याचा परिणाम माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ शकतो..परवाच म्हणजे 3 मार्च 2026 रोजी यंदाचं पहिलं चंद्रग्रहण झालं. हा खगोलीय प्रकार भारतासह जगातील अनेक भागांत पाहायला मिळाला. अनेक लोकांच्या मते ग्रहण ही महत्त्वाची घटना मानली जाते. तर अनेकांच्या मते ग्रहणाचा परिणाम निसर्गाबरोबरच माणसाच्या मनावर आणि ऊर्जा पातळीवरही होऊ शकतो.त्यामुळे आता वर्षातील पुढचं ग्रहण कधी असेल याची सगळ्यांनाच उत्सुकता लागली आहे. तर ज्योतिष गणनेनुसार वर्षातील पुढील ग्रहण ऑगस्ट महिन्यात लागणार आहे. हे वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण असेल..सूर्यग्रहण कधी लागणार?ज्योतिषांच्या माहितीनुसार 12 ऑगस्ट 2026 रोजी सूर्यग्रहण होणार आहे. हे ग्रहण रात्री 9:04 वाजता सुरू होईल आणि 13 ऑगस्ट 2026 रोजी पहाटे 4:25 वाजता संपेल. मात्र हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे भारतात या ग्रहणाचा सूतक काळ लागू होणार नाही असे सांगितले जाते..कुठे दिसणार सूर्यग्रहण?हे सूर्यग्रहण जगातील काही भागांत स्पष्ट दिसणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने आर्क्टिक प्रदेश, ग्रीनलँड, आइसलँड, अटलांटिक महासागर परिसर आणि उत्तर स्पेन यांचा समावेश आहे. याशिवाय फ्रान्स, ब्रिटन, इटली आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये देखील हे ग्रहण दिसू शकते..सूर्यग्रहण कसं होतं?खगोलशास्त्रानुसार सूर्यग्रहण ही एक नैसर्गिक खगोलीय घटना आहे. जेव्हा सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका सरळ रेषेत येतात, तेव्हा चंद्र सूर्याच्या समोर येऊन त्याचा काही भाग किंवा पूर्ण भाग झाकतो. त्यामुळे काही काळ सूर्याचा प्रकाश कमी दिसतो किंवा पूर्णपणे दिसेनासा होतो. यालाच सूर्यग्रहण असे म्हणतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.