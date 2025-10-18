संस्कृती

Dhanatrayodashi 2025 : धनत्रयोदशीला कोणत्या गोष्टी करणे टाळावे?

Saisimran Ghashi
Updated on

Dhanatrayodashi 2025 Good Luck Tips : आज 18 ऑक्टोबर..धनत्रयोदशीचा शुभ सण साजरा होत आहे. हा दिवस दिवाळीच्या उत्सवाची सुरुवात मानला जातो आणि धन्वंतरी त्रयोदशी म्हणूनही ओळखला जातो. समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मी आणि भगवान धन्वंतरी अवतरले, त्यामुळे या दिवशी लक्ष्मी-कुबेराची पूजा आणि नवीन भांडी, झाडू, गणपती-लक्ष्मीच्या मूर्ती खरेदी करणे शुभ समजले जाते. पण सावध राहा कारण काही चुका केल्यास सणाचा आनंद कालांतराने दुःखात बदलू शकतो. चला जाणून घेऊया या दिवशी कोणत्या चुका टाळायच्या.

