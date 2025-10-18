Dhanatrayodashi 2025 : धनत्रयोदशीला कोणत्या गोष्टी करणे टाळावे?

Dhanatrayodashi 2025 Good Luck Tips : आज 18 ऑक्टोबर..धनत्रयोदशीचा शुभ सण साजरा होत आहे. हा दिवस दिवाळीच्या उत्सवाची सुरुवात मानला जातो आणि धन्वंतरी त्रयोदशी म्हणूनही ओळखला जातो. समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मी आणि भगवान धन्वंतरी अवतरले, त्यामुळे या दिवशी लक्ष्मी-कुबेराची पूजा आणि नवीन भांडी, झाडू, गणपती-लक्ष्मीच्या मूर्ती खरेदी करणे शुभ समजले जाते. पण सावध राहा कारण काही चुका केल्यास सणाचा आनंद कालांतराने दुःखात बदलू शकतो. चला जाणून घेऊया या दिवशी कोणत्या चुका टाळायच्या. .दरवाजा बंद ठेवू नकारात्री देवी लक्ष्मी सौभाग्य घेऊन येतात, त्यामुळे संध्याकाळी दरवाजा बंद करू नका. उघडा दरवाजा सुख-संपत्तीचे स्वागत करतो तर बंद दरवाजा आशीर्वादाला अडथळा ठरतो..Zudio Sale : दिवाळीनिमित्त Zudio मध्ये लागलाय खास सेल; खरेदीवर 70% ते 90% पर्यंत डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर...मिठाचे दान टाळादान शुभ आहे, पण संध्याकाळी मीठ किंवा साखर दान करणे अशुभ मानले जाते. यामुळे लक्ष्मी नाराज होऊन घराबाहेर पडते आणि राहूचा प्रभाव वाढून आर्थिक अस्थिरता येऊ शकते..Diwali Gift : दिवाळीला सोनपापडी देणाऱ्यांनो! गिफ्ट अन् बोनस कसा द्यायचा असतो यांच्याकडून शिका! कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं सरप्राइज.पैसे उधार देऊ नकालक्ष्मी-कुबेराच्या पूजेच्या दिवशी पैसे उधार देणे टाळा. असे केल्याने आर्थिक नुकसान होऊ शकते, कारण घरातून संपत्तीची ऊर्जा कमी होते..Diwali Recharge Offer : दिवाळी स्पेशल 1 रुपयचा रिचार्ज! रोज 2GB डेटा, कॉलिंग, SMS अन् महिन्याची वैधता, बड्या कंपनीने आणली धमाका ऑफर.रिकामी भांडी आणू नकाधन्वंतरी अमृताच्या भांड्यासह आले त्यामुळे भांडी खरेदी शुभ आहे. पण रिकामी भांडी घरात गरिबी आणतात. खरेदी करताना त्यात पाणी, गूळ किंवा तांदूळ टाकून आणा जेणेकरून संपत्ती टिकेल..Free Wifi Scam : दिवाळीत फ्री WiFi ची ऑफर! तुम्हाला करेल कंगाल; चुकूनही वापरू 'या' चार ठिकाणचे हॉटस्पॉट.धनत्रयोदशी हा आनंदाचा सुखाचा सण आहे, पण त्यात सुद्धा सावधगिरी बाळगा. या टिप्स फॉलो करून तुमच्या घरात सकारात्मकता आणि समृद्धी आमंत्रित करा. शुभ धनत्रयोदशी.. शुभ दीपावली..! जास्त माहिती हवी असेल तर साठी स्थानिक पुजारी किंवा ज्योतिष्यांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.