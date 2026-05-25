Chanakya Life Guide : 'या' 2 सवयींमध्ये बदल केल्यास तुम्हाला कोणच फसवू शकणार नाही

आचार्य चाणक्य यांनी त्यांच्या 'चाणक्य नीती' या ग्रंथात मानवी स्वभाव, व्यवहार आणि यशाचे अनेक मोलाचे सिद्धांत मांडले आहेत. आजच्या धावपळीच्या आणि व्यावहारिक जगात अनेकदा लोकांच्या अतिसामान्य चुकांमुळे किंवा विशिष्ट सवयींमुळे त्यांची फसवणूक होते. चाणक्यांच्या मते, बाहेरील शत्रूंपेक्षा माणसाचे स्वतःचे स्वभावदोषच त्याला धोक्यात आणतात. जर तुम्ही तुमच्या दैनंदिन जीवनातील 'या' २ सवयींमध्ये सकारात्मक बदल केले, तर जगातली कोणतीही व्यक्ती तुम्हाला कधीच फसवू किंवा आपल्या तालावर नाचवू शकणार नाही..पहिली सवयअतिप्रमाणात सरळ, भाबडे असणे आणि प्रत्येकावर आंधळा विश्वास ठेवणेआचार्य चाणक्य एका प्रसिद्ध श्लोकात म्हणतात की, जंगलात गेल्यानंतर सर्वात आधी सरळ उभी असलेली झाडे कापली जातात आणि वाकडी झाडे तशीच राहतात. हाच नियम माणसाच्या व्यवहारालाही लागू होतो. समाजात अतिशय सरळ, शांत आणि भाबड्या लोकांना लोक कमजोर समजतात आणि त्यांचा गैरफायदा घेतात. समोरच्या व्यक्तीच्या मनात काय चालले आहे हे न ओळखता, केवळ त्याच्या गोड बोलण्याला भुलून आंधळा विश्वास ठेवण्याची सवय माणसाला मोठ्या संकटात पाडते. जर तुम्हाला फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव करायचा असेल, तर व्यक्तीची पारख करायला शिका, प्रत्येकावर लगेच विश्वास ठेवू नका आणि गरजेनुसार थोडे चतुर व व्यावहारिक बना..दुसरी सवयसर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न करणे आणि 'नाही' म्हणायला घाबरणेअनेक लोकांना समोरच्या व्यक्तीला वाईट वाटू नये म्हणून किंवा नातं टिकवण्यासाठी सतत इतरांच्या मताशी होकार देण्याची आणि सर्वांना खूश ठेवण्याची सवय असते. 'नाही' कसं म्हणायचं या भीतीने हे लोक स्वतःचे नुकसान करून घेतात, ज्यामुळे वाईट प्रवृत्तीचे लोक त्यांना सहज आपल्या नियंत्रणात ठेवतात. चाणक्य नीतीनुसार, जी व्यक्ती स्वतःच्या वेळेचा, मेहनतीचा आणि निर्णयांचा आदर करत नाही, तिला समाजात मान मिळत नाही. समोरच्याची चूक असेल तर ती उघडपणे सांगणे आणि न पटणाऱ्या गोष्टींना स्पष्टपणे 'नाही' म्हणण्याची सवय अंगीकारल्यास कोणीही तुम्हाला गृहीत धरू शकणार नाही..शेवटी, चाणक्य नीती आपल्याला हेच शिकवते की आत्मसन्मानाने जगण्यासाठी आणि फसवणूक टाळण्यासाठी स्वभावात योग्य बदल करणे अनिवार्य आहे. अतिभाबडेपणा सोडणे आणि स्पष्टवक्तेपणा स्वीकारणे म्हणजे कोणाचा अनादर करणे नव्हे, तर ती स्वतःच्या सुरक्षेसाठी घेतलेली काळजी आहे. जेव्हा तुम्ही आंधळा विश्वास ठेवणे बंद करता आणि योग्य वेळी 'नाही' म्हणायला शिकता, तेव्हा तुमची आत्मिक शक्ती वाढते. हे दोन सोपे पण अत्यंत प्रभावी बदल तुम्हाला केवळ आर्थिक किंवा मानसिक फसवणुकीपासूनच वाचवणार नाहीत, तर समाजात एक आदरयुक्त आणि यशस्वी स्थान मिळवून देतील.