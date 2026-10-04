Vastu Tips: घरात भिंतीवर जुने कॅलेंडर का ठेवू नये? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या कॅलेंडरची योग्य दिशा आणि नियम

Vastu Rules for Home Calendar: अनेकदा लोक नवीन वर्ष सुरू झाल्यावरही घरात भिंतीवर टांगलेले जुने कॅलेंडर काढत नाहीत. वास्तुशास्त्रानुसार (Vastu Shastra) ही एक मोठी चूक मानली जाते. घरात किंवा ऑफिसमध्ये जुने कॅलेंडर ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जेचा संचार होतो आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होतात. वास्तुशास्त्रानुसार जुने कॅलेंडर घरात का ठेवू नये आणि नवीन कॅलेंडर कोणत्या दिशेला लावणे शुभ मानले जाते, याविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे..भिंतीवर जुने कॅलेंडर का ठेवू नये?वास्तुशास्त्रानुसार कॅलेंडर हे काळाचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे जुने कॅलेंडर घरात ठेवण्याचे अनेक दुष्परिणाम सांगण्यात आले आहेत-प्रगतीत अडथळा: जुने कॅलेंडर हे निघून गेलेल्या वेळेचे प्रतिनिधित्व करते. घरात किंवा कार्यस्थळी जुने कॅलेंडर तसेच टांगून ठेवल्याने करिअर, व्यवसाय आणि नवीन कामांमध्ये सतत अडचणी येतात.नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव: जुने कॅलेंडर घरात नकारात्मक ऊर्जा खेचून आणते. याचा थेट परिणाम घरातील व्यक्तींच्या मानसिक स्वास्थ्यावर होतो, ज्यामुळे कुटुंबात विनाकारण तणाव आणि भांडणे वाढतात.आर्थिक समस्या: घरात जुने कॅलेंडर राहिल्याने पैशांची आवक थांबते आणि आर्थिक तंगी किंवा कंगालीचा सामना करावा लागू शकतो..Vastu Tips: घरात पायऱ्यांची संख्या ५, ८, ११, १४ किंवा १७ अशीच का असते? पायऱ्या बांधताना ही चूक पडू शकते महागात; जाणून घ्या वास्तूचे महत्त्वाचे नियम! .कॅलेंडरवर कशी चित्रे नसावीत?नवीन कॅलेंडर खरेदी करताना किंवा भिंतीवर लावताना त्यावरील चित्रांकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे-हिंसक चित्रे टाळा: कॅलेंडरवर हिंसक प्राण्यांचे फोटो, युद्धाची चित्रे किंवा रडवे-उदास चेहरे नसावेत.वास्तूवर होणारा परिणाम: अशा प्रकारची चित्रे घरात वास्तुदोष निर्माण करतात आणि कुटुंबात अशांती पसरवतात. त्यामुळे नेहमी प्रसन्न आणि निसर्गरम्य चित्रे असणारे कॅलेंडर निवडावे..नवीन कॅलेंडर कोणत्या दिशेला लावावे?वास्तुशास्त्रानुसार नवीन कॅलेंडर योग्य दिशेला लावल्यास घरात सुख, समृद्धी आणि आर्थिक लाभ होतो-पूर्व दिशा (East): पूर्व दिशेला नवीन कॅलेंडर लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. या दिशेला कॅलेंडर लावल्याने नोकरी, करिअर आणि व्यवसायात वेगाने प्रगती होते.उत्तर दिशा (North): उत्तर दिशा ही धन-समृद्धीचे देवता 'कुबेर देव' यांची दिशा मानली जाते. उत्तर दिशेला कॅलेंडर लावल्याने घरातील आर्थिक स्थिती मजबूत होते आणि धनाचा नवीन मार्ग मोकळा होतो..काय लक्षात ठेवावे?घरात किंवा ऑफिसमध्ये जुने कॅलेंडर ठेवणे वास्तुदोष निर्माण करणारे ठरते. त्यामुळे नवीन वर्षाची सुरुवात होताच जुने कॅलेंडर काढून उत्तर किंवा पूर्व दिशेला नवीन कॅलेंडर लावावे. यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होऊन आर्थिक समृद्धी प्राप्त होते..Numerology: या ४ तारखांना जन्मलेल्या मुली वडील आणि नवऱ्यासाठी ठरतात समृद्धीचे प्रतीक! तुमच्या घरातही या तारखेला जन्माला आलीये का मुलगी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.