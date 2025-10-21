संस्कृती

Balipratipada and Padwa 2025: बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडवा एकाच दिवशी का साजरा करतात? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Balipratipada and Diwali Padwa 2025: बलीप्रतिपदा आणि पाडवा एकाच दिवशी का साजरे करतात? जाणून घ्या यामागील धार्मिक कारणं आणि शुभ मुहूर्ताची सविस्तर माहिती.
Balipratipada and Diwali Padwa 2025

Balipratipada and Diwali Padwa 2025

Anushka Tapshalkar
Updated on

Why Balipratipada and Diwali Padwa Celebrated on Same Day: दिवाळी म्हणजे प्रकाशाचा, दिव्यांचा आणि आनंदाच सण. या दिवस चालणाऱ्या सणातील प्रत्येक सणाला विशेष महत्त्व आहे आणि त्याचबरोबर पौराणिक कथादेखील. अशाच दोन कथा आहेत बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडव्याच्या.

अश्विन अमावास्येनंतरच्या कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला साजरा होणारा बलिप्रतिपदा म्हणजेच दिवाळी पाडवा हा लक्ष्मीपूजनानंतरचा पारंपरिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी सुवासिनी पतीचे औक्षण करतात, सोने-चांदीची खरेदी होते आणि व्यापारी नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात करतात.

