Balipratipada and Padwa 2025: बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडवा एकाच दिवशी का साजरा करतात? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Why Balipratipada and Diwali Padwa Celebrated on Same Day: दिवाळी म्हणजे प्रकाशाचा, दिव्यांचा आणि आनंदाच सण. या दिवस चालणाऱ्या सणातील प्रत्येक सणाला विशेष महत्त्व आहे आणि त्याचबरोबर पौराणिक कथादेखील. अशाच दोन कथा आहेत बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडव्याच्या. अश्विन अमावास्येनंतरच्या कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला साजरा होणारा बलिप्रतिपदा म्हणजेच दिवाळी पाडवा हा लक्ष्मीपूजनानंतरचा पारंपरिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी सुवासिनी पतीचे औक्षण करतात, सोने-चांदीची खरेदी होते आणि व्यापारी नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात करतात..पाडव्याच्या दिवशी घरांच्या अंगणात सुंदर रंगीत रांगोळी काढून बळीची प्रतिमा बनवली जाते आणि तिची पूजा केली जाते. या वेळी "इडा पीडा दूर होवो आणि बळीचं राज्य येवो" अशी प्रार्थना केली जाते. दिवे पेटवून, फटाके वाजवून साजरा होणारा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक शुभ दिवस मानला जातो..पाडव्याच्या दिवशी पत्नी पतीचं औक्षण का करते? दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी पत्नीने पतीचं औक्षण करण्याची परंपरा सत्यवान-सावित्रीच्या पातिव्रत्याच्या स्मरणार्थ प्रचलित आहे. ज्यामध्ये सावित्रीने आपल्या दृढ निश्चयाने सत्यवानाला मृत्यूपासून वाचवलं होतं, म्हणून या दिवशी स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्याची प्रार्थना करतात..तसेच बलिप्रतिपदेचा हा दिवस नव्या गोष्टींची, उपक्रमांची आणि शुभारंभाची सुरुवात मानला जातो. याच दिवशी उज्जैनचे राजा विक्रमादित्य यांनी शत्रूंवर विजय मिळवल्याच्या स्मृतीतून विक्रम संवत कालगणनेची सुरूवात झाली, त्यामुळे हा दिवस ऐतिहासिक आणि धार्मिक दोन्ही दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरतो.व्यापारी वर्गासाठीही पाडवा विशेष मानाचा दिवस असतो, कारण ते या दिवशी हिशेबाच्या नव्या वह्या पूजून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरूवात करतात.तर दुसरीकडे बळी राजाने भगवान विष्णूचा अवतार असलेल्या वामनाची गोष्टी प्रसिद्ध आहे. ही पौराणिक कथा जाणून घेऊया..बलिप्रतिपदा कथाही कथा आहे असुरराजा बळीची, जो विरोचनाचा पुत्र आणि भक्त प्रह्लादाचा नातू होता. राक्षस कुळात जन्मूनही तो दानशूर, चारित्र्यवान आणि प्रजेचा हितचिंतक होता. त्याच्या दारी कोणीही रिकाम्या हाताने परत जात नसे. अपार संपत्ती आणि सामर्थ्याच्या जोरावर त्याने देवांना अनेकदा पराभूत केले होते, त्यामुळे तो त्रैलोक्य विजेता म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पण हाच गर्व त्याच्या पतनाचं कारण ठरला, आणि त्याला नम्रतेचा धडा शिकवण्यासाठी भगवान विष्णूंनी वामन अवतार घेतला.राजा बळीने एका यज्ञानंतर दान देण्याचा संकल्प केला होता. त्याच वेळी वामन रूपातील विष्णू ब्राह्मण कुमाराच्या रूपात त्याच्याकडे येऊन तीन पावलांची भूमी मागतात. बळीने सहज होकार दिल्यावर वामनाने विराट रूप धारण केलं — एका पावलात पृथ्वी, दुसऱ्या पावलात आकाश व्यापलं, आणि देण्यासारखं काहीच शिल्लक राहिलं नाही. तेव्हा बळीने विनम्रपणे सांगितलं की, "आपला तिसरा पाय माझ्या डोक्यावर ठेवा." वामनाने तसं केल्यावर बळी पाताळात गेला, पण आपल्या प्रामाणिकपणा आणि भक्तीमुळे भगवान विष्णूंनी त्याला तिथे अधिपतीपद दिलं..पाडव्याचा शुभ मुहूर्तया वर्षी दिवाळी पाडवा 22 ऑक्टोबरला साजरा होणार आहे. या दिवशी तीन मुख्य शुभ मुहूर्त आहेत. पहिला शुभ मुहूर्त सकाळी सूर्योदयापासून ते सकाळी 9.30 पर्यंत आहे. दुसरा शुभ मुहूर्त सकाळी 10.56 पासून दुपारी 12.23 पर्यंत आहे. तर तिसरा शुभ मुहूर्त संध्याकाळी 4.24 पासून 6.09 पर्यंत आहे.