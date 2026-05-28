Vishnu Sahasranama: अधिक मासात विष्णू सहस्त्रनामाचा जप का करतात? रोजही वाचण्याचे आहेत आश्चर्यकारक फायदे

Why You Should Chant the Vishnu Sahasranama Everyday: हिंदू पंचांगातील साधारणपणे दर ३२ ते ३३ महिन्यांनी येणारा महिना म्हणजे अधिक मास येतो. खरं म्हणजे सूर्याच्या वर्षात ३६५ दिवस असतात, तर चंद्राच्या वर्षात सुमारे ३५४ दिवस असतात. या दोन्ही वर्षांमध्ये सुमारे ११ दिवसांचा फरक पडतो. हा फरक भरून काढण्यासाठी पंचांगात एक एक्स्ट्रा महिना जोडला जातो, त्यालाच 'अधिक मास' म्हणतात. या पवित्र महिन्यात प्रामुख्याने विष्णू सहस्त्रनामाचं पठण किंवा वाचन केलं जातं. मात्र फक्त या महिन्यातच नाही, तर रोज विष्णू सहस्त्रनामाचं पठण केलं तर बरेच फायदे आपल्याला मिळतात..विष्णू सहस्रनामविष्णू सहस्रनाम म्हणजे भगवान विष्णूंची हजार पवित्र नावं असलेलं स्तोत्र. हिंदू धर्मात या स्तोत्राला खूप महत्त्व दिलं जातं. भगवान विष्णू हे संपूर्ण विश्वाचे पालनकर्ता मानले जातात. त्याचमुळे भक्त मनापासून विष्णू सहस्रनामाचा जप करतात आणि त्यांच्या कृपा लाभावी यासाठी प्रार्थना करतात..महाभारताच्या युद्धानंतर भीष्म पितामह बाणांच्या शय्येवर विश्रांती घेत होते. त्यावेळी त्यांनी युधिष्ठिराला विष्णू सहस्रनामाचं महत्त्व समजावून सांगितलं. आदिशंकराचार्यांनी सुद्धा या स्तोत्रावर प्रसिद्ध असं भाष्य केलं आहे. विष्णू सहस्रनामातील प्रत्येक नामामध्ये गूढ आणि सखोल अर्थ दडलेला आहे; त्याचा मन आणि शरीरावर सकारात्मक आणि चांगला परिणाम होतो..विष्णू सहस्रनामाचा रोज जप करण्याचे फायदे:मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.आयुर्वेदानुसार वात, पित्त आणि कफ या तीन दोषांचं संतुलन राखलं जातं.शरीर निरोगी राहण्यासाठी आणि मन शांत ठेवण्यासाठी देखील मदत मिळते.विष्णू सहस्त्रनामाचं रोज पठण केल्यानं मनातील नकारात्मक विचार कमी होतात, तसेच भीती आणि चिंताही नाहीशी होते.विष्णू सहस्रनामामुळे मन एकाग्र राहून आत्मविश्वास वाढतो. इतकंच नाही तर सकारात्मक ऊर्जा आणि उत्साहही वाढतो.ग्रहदोष कमी करण्यासाठीही अनेकजण या स्तोत्राचा जप करतात..जीवनातील चार पुरुषार्थविष्णू सहस्त्रनाम रोज म्हणल्याने जीवनामधले चार पुरुषार्थ मिळण्यासाठी मदत होते. धर्म म्हणजे योग्य मार्गाने जीवन जगणे, अर्थ म्हणजे समृद्धी, काम म्हणजे योग्य इच्छा आणि आनंद, तर मोक्ष म्हणजे आत्मज्ञान आणि मुक्ती. विष्णूंच्या विविध नावांचा जप केल्याने या चारही गोष्टींमध्ये संतुलन येते असे सांगितले जाते..विष्णू सहस्रनामाचं पठण कसं करायचं?विष्णू सहस्रनाम रोज म्हणणं उत्तम मानलं जातं. रोज शक्य नसल्यास बुधवार किंवा गुरुवारी जप केला तरी चालतं. - सकाळी लवकर उठून शांत ठिकाणी बसा. - काही वेळ श्वासावर लक्ष केंद्रित करून भगवान विष्णूंचं स्मरण करा. - त्यानंतर श्रद्धेनं विष्णू सहस्रनाम म्हणा.- जप झाल्यावर काही वेळ शांत ध्यान केलं तर मन अधिक प्रसन्न होतं.मनापासून आणि श्रद्धेने केलेला विष्णू सहस्रनामाचा जप जीवनात शांती, समाधान आणि सकारात्मकता आणतो.