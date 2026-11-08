Diwali 2026: नरक चतुर्दशीला कारिट फोडण्याची काय आहे प्रथा? जाणून घ्या या परंपरेमागचा अर्थ

Narak Chaturdashi Tradition: दिवाळी म्हणजे संपूर्ण भारतात साजरा होणारा सर्वात मोठा सण. भारताच्या प्रत्येक भागात दिवाळी वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरी केली जाते. प्रत्येकाच्या प्रथा, परंपरा वेगवेगळ्या असतात. दिवाळीत घरात गोडधोड पदार्थांची - फराळाची रेलचेल असते, पण नरक चतुर्दशीला मात्र एक खास कडू फळ आवर्जून फोडलं जातं. ते म्हणजे कारिट! आकाराने अगदी छोटंसं असलेलं हे फळ पायाने चिरडण्याची परंपरा महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये आजही पाहायला मिळते. विशेषतः कोकणात या प्रथेला वेगळं महत्त्व आहे. .पण दिवाळीच्या मंगलदिनी कारिटच का फोडतात? त्याचा संबंध थेट नरकासुराच्या वधाशी कसा जोडला गेला? आणि कारिटाचा रस जिभेला लावून त्यानंतर गोड पदार्थ खाण्यामागे नेमका काय संदेश आहे? जाणून घेऊया या अनोख्या दिवाळी परंपरेची रंजक कथा..Diwali 2026 Wishes in Marathi: सुख-समृद्धीच्या शुभेच्छांसह करा दिवाळीची सुरुवात; नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाचे खास संदेश.नरक चतुर्दशीला कारिटच का फोडतात?नरक चतुर्दशीला कारिट फोडण्याची प्रथा नरकासुराच्या वधाचे प्रतीक मानली जाते. कारिटाची कडू चव आणि कठीण साल यांची तुलना नरकासुराच्या दुष्ट प्रवृत्तीशी केली जाते. त्यामुळे कारिट फोडणे म्हणजे वाईट विचार, अहंकार आणि नकारात्मकतेचा नाश करून चांगुलपणाचा स्वीकार करण्याचा सांकेतिक अर्थ आहे.महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये कारिट जमिनीवर ठेवून ते पायाने फोडले जाते. काही ठिकाणी डाव्या पायाने, तर काही ठिकाणी उजव्या पायाच्या टाचेने कारिट चिरडण्याची पद्धत आहे. ही परंपरा प्रत्येक कुटुंबात वेगळी असू शकते. काही ठिकाणी कारिट फोडताना ‘गोविंदा गोपाळा’ असा जयघोषही केला जातो..कारिटाचा रस जिभेला का लावतात?कारिट फोडल्यानंतर त्यातील थोडासा रस जिभेला लावण्याची प्रथा महाराष्ट्रातील काही भागांत पाळली जाते. कारिटाची कडू चव ही आयुष्यातील कटू अनुभव, दुःख, मत्सर आणि नकारात्मक भावनांचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे जिभेला कारिटाचा रस लावणे म्हणजे जीवनातील कटुता स्वीकारून त्यावर मात करण्याचा सांकेतिक संदेश मानला जातो. ही प्रथा धार्मिक श्रद्धा आणि स्थानिक लोकपरंपरांशी जोडलेली असून, तिचा अर्थ प्रदेश आणि कुटुंबाच्या प्रथेनुसार काहीसा वेगळा असू शकतो..DIWALI DIYA LIGHTING TIPS AND TRICKS: दिवाळीत वाऱ्यामुळे पणत्या वारंवार विझतायत? दिवे तेवत ठेवण्यासाठी सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय 'ही' ट्रिक!.कारिटाच्या बिया डोक्याला लावण्यामागे काय अर्थ?काही ठिकाणी कारिटातील दोन बिया डोक्याला लावण्याची पद्धतही आहे. ही कृतीदेखील नरकासुराच्या वधाशी संबंधित प्रतीकात्मक विधीचा भाग मानली जाते.यामागील अर्थ वाईट विचारांपासून मुक्त होणे आणि मनाची शुद्धता राखणे असा सांकेतिक स्वरूपात घेतला जातो. मात्र, ही प्रथा सर्वच भागांत किंवा प्रत्येक कुटुंबात केली जाते असे नाही..कडू कारिटानंतर गोड पदार्थ का खातात?कारिटाची कडू चव घेतल्यानंतर लगेच गोड पदार्थ किंवा दिवाळीचा फराळ खाण्याची पद्धत अनेक घरांत आढळते.या क्रमामागे एक सुंदर जीवनदृष्टी दडलेली आहे. आयुष्यात कटू प्रसंग आले तरी त्यानंतर आनंदाचे क्षण येतात, असा संदेश या प्रथेतून प्रतीकात्मकरीत्या दिला जातो.म्हणूनच कडू कारिट आणि त्यानंतरचा गोड फराळ हा केवळ चवीतील विरोधाभास नसून सुख-दुःख, कटुता-गोडवा आणि अंधार-प्रकाश यांच्यातील परिवर्तनाचे प्रतीक मानला जातो..कोकणात आजही जपली जाते कारिट फोडण्याची परंपराकोकणातील अनेक कुटुंबांमध्ये नरक चतुर्दशीच्या दिवशी कारिट फोडण्याचा विधी विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. पहाटे अभ्यंगस्नान झाल्यानंतर घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींपासून लहान मुलांपर्यंत सर्वजण या परंपरेत सहभागी होतात.कारिट फोडताना काही ठिकाणी 'नरकासुर मेलो' असा जयघोष केला जातो. अशा छोट्या-छोट्या प्रथांमधून पौराणिक कथा आणि सांस्कृतिक वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचतो..Diwali Special Recipe: दिवाळीत बनवा संजीव कपूर यांची खास चॉकलेट बर्फी; फक्त ४ साहित्यांत तयार होईल स्वादिष्ट मिठाई!.परंपरेमागचा संदेश काय?नरक चतुर्दशीला कारिट फोडण्याची प्रथा ही केवळ एक धार्मिक कृती म्हणून पाहण्यापेक्षा तिच्यामागील प्रतीकात्मक संदेश समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.कारिट फोडणे म्हणजे वाईटावर चांगल्याचा विजय, अहंकाराचा त्याग आणि नकारात्मकतेवर मात करण्याची भावना. त्यानंतर गोड पदार्थ खाणे म्हणजे जीवनात आनंद, समाधान आणि सकारात्मकतेचे स्वागत करण्याचा सांकेतिक संदेश.म्हणूनच बदलत्या काळातही महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांमध्ये नरक चतुर्दशीच्या दिवशी कारिट फोडण्याची ही जुनी परंपरा श्रद्धेने जपली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.