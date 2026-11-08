संस्कृती

Diwali 2026: नरक चतुर्दशीला कारिट फोडण्याची काय आहे प्रथा? जाणून घ्या या परंपरेमागचा अर्थ

Happy Diwali 2026: नरक चतुर्दशीला कारिट फोडण्याची परंपरा का पाळली जाते? कारिटाचा रस जिभेला लावण्यामागील अर्थ, नरकासुराच्या वधाशी असलेला संबंध आणि या प्रथेचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
Narak Chaturdashi Karit Fruit Tradition

Narak Chaturdashi Karit Fruit Tradition

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Narak Chaturdashi Tradition: दिवाळी म्हणजे संपूर्ण भारतात साजरा होणारा सर्वात मोठा सण. भारताच्या प्रत्येक भागात दिवाळी वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरी केली जाते. प्रत्येकाच्या प्रथा, परंपरा वेगवेगळ्या असतात. दिवाळीत घरात गोडधोड पदार्थांची - फराळाची रेलचेल असते, पण नरक चतुर्दशीला मात्र एक खास कडू फळ आवर्जून फोडलं जातं. ते म्हणजे कारिट! आकाराने अगदी छोटंसं असलेलं हे फळ पायाने चिरडण्याची परंपरा महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये आजही पाहायला मिळते. विशेषतः कोकणात या प्रथेला वेगळं महत्त्व आहे.

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