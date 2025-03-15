Gudi Padwa 2026 : गुढीपाडवा का साजरा केला जातो माहीत आहे? जाणून घ्या सणाचा इतिहास आणि महत्त्व

Why is Gudi Padwa celebrated: गुढीपाडवा हा हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस आहे आणि महाराष्ट्रात तो मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी घराच्या दारावर गुढी उभारली जाते आणि मराठी नव वर्षाची सुरुवात आनंदाने केली जाते. या दिवशी मराठी नववर्षाच्या प्रारंभासोबतच कापणीचा हंगाम सुरु होतो..या वर्षी गुढीपाडवा गुरुवार, म्हणजेच 19 मार्चला साजरा केला जाणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार, तिथीची सुरुवात 19 तारखेला सकाळी 6:52 वाजता होईल आणि ती 20 मार्च रोजी पहाटे 4:52 वाजता संपेल. गुढी पाडवा सूर्योदयावर आधारित असल्यामुळे, स्थानिक सूर्योदयाच्या वेळेनुसार काही ठिकाणी थोडा फरक दिसू शकतो. तसेच या दिवशी मराठी शक संवत 1947 सुरू होईल. .Gudi Padwa 2026: यंदा गुढी पाडवा 18 की 19 मार्चला? जाणून घ्या तारीख, वेळ, शुभ मुहूर्त अन् सणाचे महत्त्व.गुढीपाडव्याचा इतिहासगुढीपाडवा का साजरा केला जातो याबाबत अनेक पौराणिक कथा सांगितल्या गेल्या आहेत.हिंदू धर्मातील पौराणिक कथांनुसार, ब्रम्हदेवाने याच दिवशी सृष्टीची निर्मिती केल्याचा समज आहे. त्यामुळे हा सण नवीन वर्षाची सुरुवात म्हणून मानले जाते आणि हिंदू पंचांगानुसार हा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो..अजून एका पौराणिक कथेनुसार प्रभू श्रीरामाने रावणावर पराभव करून विजय मिळवला आणि अयोध्येत परतले, त्याच्या या विजयानंतर त्याचे स्वागत करण्यासाठी गुढी उभारली गेली अशी समजूत आहे.याव्यतिरिक्त अजून एका पौराणिक कथेनुसार गुढीपाडव्याच्या दिवशी सम्राट शालिवाहन याने हूणांचा पराभव करून आपले राज्य स्थापन करून शालिवाहन शक सुरु केले. त्यादिवशी चैत्र शुद्ध प्रतिपदेचा दिवस होता..Gudi Padwa 2026: घरात सुख-समृद्धी हवी असेल तर अशी उभारा गुढी ; जाणून घ्या योग्य पद्धत.गुढीपाडव्याचे महत्त्वगुढीपाडव्यापासून हिंदू नववर्षाची सुरुवात होते आणि हा सण चैत्र महिन्याच्या पहिल्या दिवशी साजरा केला जातो. या शुभ दिवशी अनेकजण नवीन व्यवसाय सुरू करतात, नवीन ध्येय ठरवतात आणि नवीन गोष्टी शिकायला सुरुवात करतात. गाडी, सोने आणि अन्य नवीन वस्तू खरेदी करण्यासाठी हा दिवस शुभ मानला जातो. तसेच, गुढीपाडव्याला पर्यावरणीय महत्त्व असून लोक निसर्गाचे आभार मानून त्याचे रक्षण करण्याचा संकल्प करतात.